Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі зробив свій прогноз на один із найбільш очікуваних поєдинків 2020 року між Ломаченком та Лопесом. Британець вагається, хто вийде переможцем у цьому протистоянні.

Багато колишніх та чинних боксерів діляться очікуваннями перед боєм, який має стати найбільш яскравим у 2020 році. Не обійшов бій стороною і британський супертяж Тайсон Ф'юрі. Про це повідомляє Top Rank.

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Прогноз від чемпіона

Ф'юрі не знає, кому саме віддати перевагу у поєдинку. Його прогноз – 50 на 50. На думку британця, від цього поєдинку виграють вболівальники, які побачать на ринзі двох відмінних боксерів, який програвши може втратити все.

"Бажаю обом боксерам всього найкращого. Удачі хлопці. Нехай Бог благословить вас", – сказав Ф'юрі.

Бій Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі.

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