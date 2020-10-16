Мій прогноз – 50 на 50: Ф'юрі про очікування перед боєм Ломаченко – Лопес
Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі зробив свій прогноз на один із найбільш очікуваних поєдинків 2020 року між Ломаченком та Лопесом. Британець вагається, хто вийде переможцем у цьому протистоянні.
Багато колишніх та чинних боксерів діляться очікуваннями перед боєм, який має стати найбільш яскравим у 2020 році. Не обійшов бій стороною і британський супертяж Тайсон Ф'юрі. Про це повідомляє Top Rank.
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Прогноз від чемпіона
Ф'юрі не знає, кому саме віддати перевагу у поєдинку. Його прогноз – 50 на 50. На думку британця, від цього поєдинку виграють вболівальники, які побачать на ринзі двох відмінних боксерів, який програвши може втратити все.
"Бажаю обом боксерам всього найкращого. Удачі хлопці. Нехай Бог благословить вас", – сказав Ф'юрі.
Бій Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі.
Бій Ломаченко – Лопес: головне
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.
- Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб.
- Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.
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