Український чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO Василь Ломаченко видав погрозливий спіч на адресу свого наступного суперника Теофімо Лопеса. Ломаченко обіцяє жорстко розправитися з балакливим американцем у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Ломаченко зізнався, що зухвалі висловлювання сім'ї Лопеса зачепили його за живе. Тому українець прагне помститися у ринзі. Про це повідомляє The Ring.

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Хочу дуже жорстко побити Лопеса

32-річний Ломаченко переконаний, що Лопес не є зіркою. Хоча сім'я Лопеса переконана у протилежному.

Я хочу дуже жорстко побити Лопеса, дуже-дуже жорстко. Батько Лопеса думає, що Теофімо – велика суперзірка. Наприклад, як Тайсон Ф'юрі. Тому вони і займаються треш-током. Лопеси діють, ніби вони суперзірки, але такими не є,

– сказав Василь.

Ломаченко визнав, що відчуває негативні емоції, коли йдеться про Лопесів.

"Чи справді я відчуваю негативні емоції до Лопеса і його батька? А що ви думаєте? Безумовно. Вони мені не подобаються, тому що говорять про мене погані речі. І ці слова не відповідають дійсності. Природно, вони мені не будуть подобається, тому що занадто багато базікають про мене", – зазначив українець.

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Хочу затягнути Лопеса в глибоку воду

В інтерв'ю ESPN Ломаченко припустив, що Лопеса не навчили, що за словами потрібно стежити. Тому Василь прагне жорстко поставити Теофімо на місце.

Спочатку я хочу виграти цей поєдинок. Але якщо у мене буде шанс зробити неприємно, щоб він відчув і запам'ятав, то я обов'язково це зроблю. Я думаю, він не розуміє до кінця. Я хочу затягнути його в глибоку воду, опустити глибоко на дно і тримати його під водою без повітря,

– сказав Ломаченко.

На дев'ять років старший Ломаченко вважає, що молодість 23-річного Лопеса та його габарити не допоможуть здобути перемогу.

"Чому цього разу молодий і більший хлопець не поб'є старого і меншого? Тому що вся справа в стратегії, вмінні швидко мислити в рингу і приймати рішення. Ось це ключ до перемоги", – зазначив Ломаченко.

Василь Ломаченко і Теофімо Лопес зустрінуться 17 жовтня (ніч на 18 жовтня) на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (США). Бій в Україні покаже Megogo. Початок трансляції о 04:00.