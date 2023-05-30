Він боїться, – Ломаченко пролив світло на тему можливого реваншу проти Хейні

Василь Ломаченко не зумів з другої спроби здобути звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Український боксер заговорив про реванш із Девіном Хейні.

Боксери провели усі 12 раундів, а доля переможця визначали лише рефері. Цікаво, що усі судді одноголосно віддали перемогу Девіну Хейні – 116:112 та двічі по 115:113. Усі з подивом зустріли такий результат поєдинку, у якому Василь Ломаченко був явно кращим.

До теми "Ломаченко явно не старий": непереможений американець прагне битися з боксером з України

Цій перемозі раділа лише команда Девіна та сам Хейні. Хтось із глядачів, які зібрались на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, навіть запустив пляшкою у голову батька американського боксера. Натомість Ломаченко зізнався, що відчував себе переможцем, адже контролював хід усього поєдинку.

Після бою менеджер українця Егіс Клімас заявив, що українська сторона буде оскаржувати рішення суддів, вони надіслали відповідні листи в усіх боксерські асоціації. У чесності підрахунків засумнівався навіть глава Top Rank Боб Арум. Очільник промоутерської компанії не розуміє, чому на бій були призначені усі судді, які є земляками Хейні. На що Арум отримав різку відповідь від американця.

Ломаченко: Я переглянув наш бій, мій рахунок був 8:4 за раундами

Тепер український боксер заговорив про реванш із Хейні. Але Ломаченко впевнений, що не отримає реваншу від американського суперника, який боїться вдруге виходити проти нього у ринг.

Василь заявив, що переглядав бій, тому вкотре переконався, що повинен був перемогти Девіна.

Я переглянув наш бій, мій рахунок був 8:4 за раундами. Добре, я упереджений, але реальний рахунок близький до 7:5 на мою користь. Реваншу не буде, бо він боїться. Тепер Хейні зрозумів свій рівень і піде у вагу 140 фунтів, щоб битися зі звичайними суперниками,

– заявив Ломаченко.

Боб Арум розповів, чи поставить ця поразка крапку у кар'єрі Ломаченка.

Після бою за абсолют виплило скандальне відео обіймів Ломаченка із російським боксером Сєргєєм Ковальовим. Василь тепло зустрівся з представником країни-окупанта.

Цікаво! Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Хейні дивіться за посиланням.