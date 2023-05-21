Бій Ломаченко – Хейні тривав усі 12 раундів. Він був доволі близьким – суперники завдавали чимало потужний та влучних ударів, але здобути дострокову перемогу нікому не вдалося. При цьому обоє боксерів опинялися на канвасі, але це не були нокдауни.

Варте уваги Згадав про країну та церкву, – що сказав Ломаченко після поразки в бою проти Хейні

Все в цьому бою вирішували судді – за їх записами перемогу здобув Хейні. Відтак він зберіг звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Хейні