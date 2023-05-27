Один з найочікуваніших поєдинків 2023 року завершився поразкою Василя Ломаченка абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні. 35-річний боксер з України вдруге втратив можливість стати найкращим у легкому дивізіоні.
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Претендент для Ломи
Попри поразку, Ломаченко продемонстрував дуже конкурентний бокс. Багато експертів та фанатів впевнені, що перемогу здобув саме українець. Магія імені та колишні титули чемпіона світу у трьох вагових категоріях приваблюють топових боксерів провести бій з Ломаченком. Серед них опинився непереможений американець Шакур Стівенсон.
"Безстрашний", як називають Стівенсона, має намір свій наступний бій провести саме з українським боксером.
Я сподіваюся, що вже в наступному бою отримаю шанс зустрітися з Ломаченком. Цей хлопець ще не закінчив. Він явно не є старим, занедбаним бійцем. Я не хочу чекати ще рік, коли йому буде 36 або 37 років. Я волів би побитися з ним зараз відразу після Девіна,
– заявив Стівенсон.
Якщо Ломаченко не погодиться на бій з Шакуром, тоді американець готовий зустрітися з Джемейном Ортісом, якого Василь переміг в жовтні минулого року.
Якщо Лома буде наполягати, що йому потрібен проміжний бій, тоді я безумовно буду готовий розібратися з Ортісом. Я збираюся сильно побити цього хлопця. Він не розуміє, у що в'язався,
– сказав Стівенсон.
Що відомо про Шакура Стівенсона
- Шакур Стівенсон у 2016 році здобув "срібло" Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.
- У наступному році американець дебютував у професійному боксі.
- "Безстрашний" володів поясами чемпіона світу за версіями WBC і WBO у другій напівлегкій вазі.
- У 2022 році перейшов у легкий дивізіон, де планує для початку заволодіти поясом WBC.
- Загалом Шакур Стівенсон здобув 20 перемог на профі-рингу, в тому числі 10 нокаутом.