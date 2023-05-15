"Змусив бійців залишити трон через свій стиль": менеджер Ломаченка розкрив план на бій з Хейні
Джерело:Top Rank Boxing
Лічені дні залишились до бою за абсолют між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. Менеджер українця Егіс Клімас розповів про стиль боксу від Ломаченка у майбутньому бою проти абсолютного чемпіона світу.
20 травня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі на ринзі за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі зійдуться чинний чемпіон Девін Хейні та не менш вмотивований Василь Ломаченко.
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Клімас: Лома збирається виснажувати його
У боксерській спільноті не роблять сміливих висновків на користь боксера з українським паспортом. Адже протистояти йому буде сильний та значно молодший суперник, який хотів побитись проти Василя ще у 2019-му році. Однак тоді українець вирішив, що Хейні для нього заслабкий опонент.
Тепер мрія Девіна втілиться у життя.
Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, поділився очікуваннями перед поєдинком. Він додав інтриги напередодні зустрічі, привідкривши секрет, як Ломаченко діятиме проти Хейні.
"Ломаченку 34 роки (Василю 35 – прим. 24 Канал), у такому віці з людиною не станеться абсолютно нічого поганого, якщо ти ведеш правильний спосіб життя і робиш те, що маєш робити. Цей вік не має особливого значення", – розповів менеджер українського боксера.
Я б, мабуть, більше хвилювався про 24-річного хлопця, ніж про 34-річного. 24-річний хлопець недостатньо зрілий. Лома змусив трьох бійців залишити трон через свій стиль, і вони не могли бачити. Вони не змогли знайти його на рингу. Лома збирається виснажувати його,
– додав Клімас.
Головне навколо бою Ломаченко – Хейні
- Ще раніше боксери провели пресконференцію та першу дуель поглядів. Хейні не потиснув руку Ломаченку перед спілкуванням із пресою. На традиційні заходи Ломаченко прийшов у футболці із зображенням Ісуса, що українці сприйняли, як провокацію.
- Медіасервіс MEGOGO не буде покаже бій Ломаченко – Хейні. Де дивитись зустріч дізнайтесь за посиланням.
- Сам боксер із українським паспортом заявив, що це його останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу.
- Хейні ж перед поєдинком все більше звинувачує українця. Спершу Девін заявив, що Ломаченко не хоче займатись розкруткою та продажем бою, а вже пізніше через те, що Василь уникав поєдинку з ним із 2019-го року. Американець погрожує відправити Ломаченка на пенсію та чекає від українця "брудного" бою.
- Промоутер Олександр Красюк підтримав Василя.