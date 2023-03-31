35-річний боксер із України прийшов на пресконференцію з журналістами у чорній футболці із зображенням Ісуса Христа. Натомість його суперник був одягнутий у костюм пісочного кольору.

До теми Королівський гамбіт: Top Rank офіційно оголосила про бій Хейні – Ломаченко

Солідарність із УПЦ МП?

Цікаво, що таким вибором футболки хотів сказати без слів Ломаченко? Це чергова реакція підтримки УПЦ МП, або ж на їх виселення із Києво-Печерської лаври. А може Василь вкотре хотів показати, яка сильна у нього віра до Бога.

Залишається лише здогадуватись, що мав на увазі український боксер.

Перша дуель поглядів минула без зайвих проблем. Боксери спокійно подивились протягом декількох секунд одне одному в очі та розійшлись. Не було жодних одіозних промов чи штовханин.

Дуель поглядів Хейні – Ломаченко

Нагадаємо, що 29 березня УПЦ МП мала покинути приміщення заповідника. Але ті почали звинувачувати начебто влада України чинить тиск не лише на них, а й на православних вірян. Ченці УПЦ МП зі скандалами протестують, хоча частина їх таки вже виїхала з Києво-Печерської лаври. У день у Лавру прийшов навіть Олександр Усик. Однак від коментарів боксер відмовився, а лише зазначив, що прийшов помолитись.

Ломаченко ж є прибічником УПЦ МП та всіляко підтримує і поширює новини у своєму інстаграмі. Він щоразу дико зашкварюється у таких інцидентах та втрачає своїх прихильників, які у наступному поєдинку будуть точно уболівати за Хейні, а не свого земляка. Але Василь сам винен у цьому. Він обрав московських попів, а не український народ.

Відзначимо! Бій за абсолют у легкій вазі проти між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться 20 травня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Це буде друга спроба для українця стати власником усіх чемпіонських поясів, якими наразі володіє американець.

Перед поєдинком обидва боксери відзначили високі боксерські уміння та IQ одне одного. А Top Rank створила оригінальне промо бою, у якому зобразила боксерів фігурами на шаховій дошці.