Бій Ломаченко – Хейні відбудеться на арені "MGM Grand". Чинний абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні прокоментував підготовку свого українського суперника.

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Хейні: Ломаченко хоче зблизитися і зробити бій в клінчі максимально брудним

Американський боксер запевнив, що знає, який стиль боксу буде сповідувати Ломаченко у майбутньому поєдинку. Хейні готується до брудного бою проти Василя.

Девін не приховує радості, що нарешті йому вдасться вийти у ринг проти українця.

Знаю, що він готується до брудного бою. Ломаченко хоче зблизитися і зробити бій в клінчі максимально брудним. Чув, що він задля цього тренується. Ми просто готуємося до того, що він приготує. Ми знаємо, який тип бою він хоче. Я щасливий, що нарешті отримав поєдинок з ним. Приємно, що ситуація змінилася. Тепер я той хлопець, який дає йому шанс. Щасливий, що можу показати себе,

– заявив Хейні.

Раніше Девін пригадував, як у 2019-му пропонував Василю провести поєдинок. Але тоді українець із проросійськими релігійними поглядами відмовився від бою. Тепер боксерів звела сама доля.

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Цікаво, що у тому поєдинку більшість прихильників боксу з України будуть вболівати за суперника Василя. Адже Ломаченко продовжує зашкварюватись на темі московських попів та УПЦ МП.