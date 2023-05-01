Промоутер Олександра Усика став на захист Василя Ломаченка, який продовжує зашкварюватись на темі УПЦ МП та московський попів. Однак такі скандальні пости боксера не надто бере до уваги Олександр Красюк.

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Красюк: Не має значення, що він робить і що він говорить

Промоутер зізнався, що у глибині душі ставиться до Ломаченка, як до свого земляка, який представляє Україну, попри проросійські релігійні погляди Василя.

Серце Красюка у майбутньому протистоянні з Девіном Хейні буде однозначно на стороні Ломаченка. Але промоутер не став робити сміливих прогнозів у бік українця. Красюк не впевнений, чи вистачить сил у Василя, аби побити молодого та вмотивованого суперника.

З мого боку це звучатиме, як велика підтримка, тому що в глибині душі я ставлюся до Ломаченка, як до свого земляка. Не має значення, що він робить і що він говорить. Він залишається українцем. І я йому бажаю перемоги. Але це дуже ризикований поєдинок для нього. Два роки тому я б поставив на Василя із заплющеними очима, але зараз я скажу, що у нього менше шансів. Але він воїн. Він технічний боксер, який може викласти урок Хейні. Можу сказати, що перевага на боці Хейні – він молодший, він вмотивований і він просто більший,

– сказав Красюк.

Відзначимо, що на тлі провокативних постів Ломаченка його сторінка в інстаграмі стала недоступною для жителів України. Її можна побачити тільки через VPN і те не завжди.

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