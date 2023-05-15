20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе на ринге за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе сойдутся действующий чемпион Дэвин Хейни и не менее мотивированный Василий Ломаченко.
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Климас: Лома собирается истощать его
В боксерском сообществе не делают смелых выводов в пользу боксера с украинским паспортом. Ведь противостоять ему будет сильный и гораздо младший соперник, который хотел подраться против Василия еще в 2019 году. Однако тогда украинец решил, что Хейни для него слаб оппонент.
Теперь мечта Дэвина воплотится в жизнь.
Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, поделился ожиданиями перед поединком. Он добавил интриги накануне встречи, открыв секрет, как Ломаченко будет действовать против Хэйни.
"Ломаченко 34 года (Василию 35 – прим. 24 Канал), в таком возрасте с человеком не произойдет абсолютно ничего плохого, если ты ведешь правильный образ жизни и делаешь то, что должен делать. Этот возраст не имеет особого значения", – рассказал менеджер украинского боксера.
Я бы, наверное, больше волновался о 24-летнем парне, чем о 34-летнем. 24-летний парень недостаточно зрелый. Лома заставил троих бойцов покинуть трон из-за своего стиля, и они не могли видеть. Они не смогли найти его на ринге. Лома собирается истощать его,
– добавил Климас.
Главное вокруг боя Ломаченко – Хейни
- Еще раньше боксеры провели пресс-конференцию и первую дуэль взглядов. Хейни не пожал руку Ломаченко перед общением с прессой На традиционные мероприятия Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса, что украинцы восприняли как провокацию
- Медиасервис MEGOGO не будет покажет бой Ломаченко – Хейни. Где смотреть встречу узнайте по ссылке.
- Сам боксер с украинским паспортом заявил, что это его последний шанс стать абсолютным чемпионом мира.
- Хейни же перед поединком все больше винит украинца. Сначала Девин заявил, что Ломаченко не хочет заниматься раскруткой и продажей боя, а уже позже из-за того, что Василий избегал поединка с ним с 2019 года. Американец угрожает отправить Ломаченко на пенсию и ждет украинца "грязного" боя.
- Промоутер Александр Красюк поддержал Василия.