20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе на ринге за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе сойдутся действующий чемпион Дэвин Хейни и не менее мотивированный Василий Ломаченко.

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Климас: Лома собирается истощать его

В боксерском сообществе не делают смелых выводов в пользу боксера с украинским паспортом. Ведь противостоять ему будет сильный и гораздо младший соперник, который хотел подраться против Василия еще в 2019 году. Однако тогда украинец решил, что Хейни для него слаб оппонент.

Теперь мечта Дэвина воплотится в жизнь.

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, поделился ожиданиями перед поединком. Он добавил интриги накануне встречи, открыв секрет, как Ломаченко будет действовать против Хэйни.

"Ломаченко 34 года (Василию 35 – прим. 24 Канал), в таком возрасте с человеком не произойдет абсолютно ничего плохого, если ты ведешь правильный образ жизни и делаешь то, что должен делать. Этот возраст не имеет особого значения", – рассказал менеджер украинского боксера.

Я бы, наверное, больше волновался о 24-летнем парне, чем о 34-летнем. 24-летний парень недостаточно зрелый. Лома заставил троих бойцов покинуть трон из-за своего стиля, и они не могли видеть. Они не смогли найти его на ринге. Лома собирается истощать его,

– добавил Климас.

Главное вокруг боя Ломаченко – Хейни