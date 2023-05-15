Український боксер Василь Ломаченко 20 травня спробує реалізувати свою мрію – стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. "Хай-Тек" планує відібрати всі пояси в американця Девіна Хейні.

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В кожному дивізіоні повинен бути тільки один чемпіон

Хейні переважає по антропометрії українського боксера та вважається фаворитом поєдинку. Проте Лома вимушено піднявся у складніший дивізіон, оскільки в попередніх суперники відмовлялися з ним битися та віддавати свої титули. Про це розповів менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас.

"Коли Лома тільки почав свою кар'єру, то був тим, хто завжди наполягав, що в кожному дивізіоні повинен бути тільки один чемпіон, а значить, безперечний.

Якщо ви пам'ятаєте, десять років не було жодного безперечного чемпіона. Ломаченко пішов з напівлегкого дивізіону, тому що не вийшло зробити об'єднавчі бої. 130 фунтів, ми теж не змогли зустрітися з чемпіонами цього підрозділу. Тому він піднявся в легку вагу, щоб більші хлопці не боялися поборотися з ним за безперечне чемпіонство", – заявив Клімас.

Ломаченко на шляху до абсолютного чемпіонства