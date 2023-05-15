20 травня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі на ринзі за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі зійдуться чинний чемпіон Девін Хейні та не менш вмотивований Василь Ломаченко.

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Клімас: Лома збирається виснажувати його

У боксерській спільноті не роблять сміливих висновків на користь боксера з українським паспортом. Адже протистояти йому буде сильний та значно молодший суперник, який хотів побитись проти Василя ще у 2019-му році. Однак тоді українець вирішив, що Хейні для нього заслабкий опонент.

Тепер мрія Девіна втілиться у життя.

Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, поділився очікуваннями перед поєдинком. Він додав інтриги напередодні зустрічі, привідкривши секрет, як Ломаченко діятиме проти Хейні.

"Ломаченку 34 роки (Василю 35 – прим. 24 Канал), у такому віці з людиною не станеться абсолютно нічого поганого, якщо ти ведеш правильний спосіб життя і робиш те, що маєш робити. Цей вік не має особливого значення", – розповів менеджер українського боксера.

Я б, мабуть, більше хвилювався про 24-річного хлопця, ніж про 34-річного. 24-річний хлопець недостатньо зрілий. Лома змусив трьох бійців залишити трон через свій стиль, і вони не могли бачити. Вони не змогли знайти його на рингу. Лома збирається виснажувати його,

– додав Клімас.

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