З українців залишився тільки Лунін: хто зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів-2023/24
Відбулися всі чотири матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. За найпрестижніший євротрофей продовжать боротьбу Боруссія Дортмунд, ПСЖ, Баварія та Реал.
У середу, 17 квітня, відбулися два останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. За їх підсумками стали відомі усі учасники півфіналу, пише 24 канал.
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Як команди зіграли у чвертьфіналі
Перші чвертьфінальні матчі не визначили фаворитів за вихід до півфіналу. Лише Барселона та Атлетіко мали мінімальну перевагу перед другим поєдинком. Однак вона їм не допомогла.
1/4 фіналу Ліги чемпіонів
- Атлетіко – Боруссія Дортмунд 2:1
- ПСЖ – Барселона 2:3
- Арсенал – Баварія 2:2
- Реал – Манчестер Сіті 3:3
16 квітня визначилися два перших півфіналісти. У неймовірному за драматургією поєдинку в Дортмунді перемогу святкувала Боруссія, яка викинула з турніру Атлетіко (4:2).
У паралельному матчі в Барселоні перемогу святкував Парі Сен-Жермен, який принизив команду Хаві з рахунком 4:1.
А в середу, 17 квітня, відбулися два останні чвертьфінали. Лондонський Арсенал поступився Баварії (0:1) та залишив турнір на цій стадії. Натомість Реал завдяки фантастичній грі Андрія Луніна у серії пенальті обіграв чинного переможця Ліги чемпіонів Манчестер Сіті.
Другі матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
- Боруссія Дортмунд – Атлетіко 4:2
- Барселона – ПСЖ 1:4
- Баварія – Арсенал 1:0
- Манчестер Сіті – Реал 1:1 (по пенальті 3:4)
Хто зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів
Таким чином, у півфіналі дортмундська Боруссія зустрінеться з ПСЖ, а мюнхенська Баварія протистоятиме мадридському Реалу.
- Боруссія Дортмунд – ПСЖ
- Баварія – Реал
Перші матчі півфіналу відбудуться 30 квітня та 1 травня, а матчі-відповіді заплановані на 7 та 8 травня. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні 1 червня 2024 року.