Арсенал – Баварія – 2:2

Голи: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабрі, 18, Кейн, 32, пен

У Лондоні на стадіоні "Емірейтс" відбувся перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між англійським Арсеналом та німецькою Баварією. Ці клуби визначають між собою півфіналіста турніру, пише 24 Канал.

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Вихід Зінченка допоміг Арсеналу вирвати нічию

Український лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко розпочав поєдинок із лави запасних. Арсенал відкрив рахунок вже на 12-й хвилині: Букайо Сака зумів з меж штрафного пробити точно в кут воріт, відзначившись швидким голом.

Утім, Баварія не те що не посипалася після цього, а відповіла одразу двома забитими м'ячами ще до перерви. На 18-й хвилині "каноніри" втратили м'яч в центрі, після чого пішла блискавична контратака: Горецка дав пас врозріз на Гнабрі, який в падінні зрівняв рахунок.

Згодом Саліба вдарив по ногах Санне в своєму штрафному, за що рефері без вагань призначив пенальті. З 11-метрової точки пробив Кейн, який впевнено і точно поклав м'яч під праву стійку воріт.

У другому таймі на заміну вийшов Зінченко, замінивши Ківіора. Після цього Арсенал перехопив ініціативу і почав створювати небезпечні моменти біля воріт мюнхенців. Кай Хавертц опинявся в офсайді, Серж Гнабрі в спробі зробити дубль пробивав над поперечкою.

Важливо. І все ж таки Арсенал зумів відновити статус-кво. За 14 хвилин до кінця основного часу атака лондонців закінчилася пасом Жезуса Троссарду і ударом бельгійця в лівий нижній кут.

2:2 – неймовірний поєдинок завершився результативною нічиєю. Переможець протистояння визначиться у Мюнхені в матчі-відповіді, який відбудеться 17 квітня о 22:00 за Києвом.