Баварія – Арсенал – 1:0
Гол: Кімміх, 63
У Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена" відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між німецькою Баварією та англійським Арсеналом. Ці клуби визначили між собою півфіналіста найпрестижнішого клубного турніру Європи, пише 24 Канал.
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Клуб Зінченка вилетів із Ліги чемпіонів
Перша зустріч у Лондоні завершилася нічиєю з рахунком 2:2, тож все вирішувалося саме в поєдинку у відповідь. Український лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних.
У першому таймі було чимало гольових моментів, однак до взяття воріт справа не дійшла. Ударам Гаррі Кейна не вистачало точності, захисники обох команд діяли надійно, та й голкіпери Давід Рая та Мануель Ноєр були на висоті.
У другому таймі Баварія почала володіти ініціативою, що призвело до відкриття рахунку на табло. На 63-й хвилині Кімміх у стрибку відправив м'яч у ворота ударом головою після навісу від Геррейру.
Відео голу Кімміха
"Каноніри" не опустили руки й усіма силами намагалися відігратися, або перевести гру бодай в екстратайми. Однак усі спроби підопічних Мікеля Артети виявилися марними, а українець Олександр Зінченко так і не отримав ігрового часу.