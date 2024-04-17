Баварія – Арсенал – 1:0

Гол: Кімміх, 63

У Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена" відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між німецькою Баварією та англійським Арсеналом. Ці клуби визначили між собою півфіналіста найпрестижнішого клубного турніру Європи, пише 24 Канал.

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Клуб Зінченка вилетів із Ліги чемпіонів

Перша зустріч у Лондоні завершилася нічиєю з рахунком 2:2, тож все вирішувалося саме в поєдинку у відповідь. Український лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних.

У першому таймі було чимало гольових моментів, однак до взяття воріт справа не дійшла. Ударам Гаррі Кейна не вистачало точності, захисники обох команд діяли надійно, та й голкіпери Давід Рая та Мануель Ноєр були на висоті.

У другому таймі Баварія почала володіти ініціативою, що призвело до відкриття рахунку на табло. На 63-й хвилині Кімміх у стрибку відправив м'яч у ворота ударом головою після навісу від Геррейру.

Відео голу Кімміха

"Каноніри" не опустили руки й усіма силами намагалися відігратися, або перевести гру бодай в екстратайми. Однак усі спроби підопічних Мікеля Артети виявилися марними, а українець Олександр Зінченко так і не отримав ігрового часу.

Важливо. 1:0 – Баварія здобула мінімальну перемогу та отримала путівку до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти переможця протистояння між англійським Манчестер Сіті та іспанським Реалом.