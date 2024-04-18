Манчестер Сіті – Реал 1:1 (по пенальті 3:4)

Гол: де Брюйне, 76 – Родріго, 12

Перша зустріч суперників видалась напрочуд результативною, але завершилася внічию 3:3. Тож перед матчем в Манчестері обидві команди мали рівні шанси на успіх, пише 24 Канал.

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Реал завдяки Луніну вибив чинного переможця Ліги чемпіонів

Команда Карло Анчелотті зухвало розпочала поєдинок. На 12-й хвилині матчу атака за участю Беллінгема, Вальверде та Вінісіуса завершилася прострілом у штрафний майданчик на Родріго. Перший удар бразильця відбив Едерсон, але з другим не зміг впоратися. 1:0 – "вершкові" несподівано повели в рахунку.

Відео голу Родріго

Підопічні Гвардіоли мали кілька можливостей відігратися. Проте удар Голанда прийняла поперечина, а згодом майстерність Луніна завадила де Брюйне закрутити м'яч у кут воріт.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги "королівського клубу".

Друга половина зустрічі розпочалася з навали "містян". Дива реакції на останньому рубежі демонстрував Лунін, який ліквідував загрози після ударів Гріліша та Фодена.

Гравці Манчестер Сіті практично не залишали половину поля "вершкових". Лише зрідка Реал відповідав контратаками.

Господарі поля досягли свого на 76-й хвилині. Де Брюйне опинився на ударній позиції та потужно пробив під поперечину. Лунін не зміг врятувати свою команду.

Відео голу де Брюйне

Бельгійський хавбек мав можливість закрити матч, але черговий сейв українського голкіпера не дозволив м'ячу затріпотіти в сітці воріт.

Основний час так і не визначив переможця, зберігши інтригу. В овертаймах команда Анчелотті відбивалася з усіх сил, сподіваючись на посмішку фортуни в серії пенальті.

У футбольній лотереї Андрій Лунін двічі взяв удари гравців МанСіті, що дозволило перемогти з рахунком 4:3.

Мадридський Реал завдяки надійній грі українського голкіпера пробився до півфіналу ЛЧ.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Реал