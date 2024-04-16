Боруссія Д – Атлетіко 4:2
Голи: Брандт, 34, Матсен, 39, Фуллькруг, 71, Забітцер, 74 – Гуммельс, 49 (автогол), Корреа, 64
У першому матчі перемогу з мінімальною перевагою святкували "матрацники" (2:1). Тоді підопічні Дієго Сімеоне скористалися помилками гравців Боруссії, пише 24 Канал.
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Голепад у Дортмунді
Суперники дуже жваво розпочали поєдинок, обмінявшись уколами. Спочатку удар Марселя Забітцера заблокували захисники Атлетіко. А вже за кілька хвилин форвард іспанців Альваро Морато увірвався до штрафного майданчика, але пробив поруч зі стійкою.
Господарі поля досягли свого на 34-й хвилині. Хавбек "бджіл" Юліан Бранд скористався пасом-цукеркою від Матса Гуммельса та відкрив рахунок у зустрічі.
Відео голу Брандта
Минуло п'ять хвилин і на табло стадіону з'явився рахунок 2:0. Матсен здійснив ривок у штрафний майданчик, який завершив точним ударом.
Відео голу Матсена
По перерві гості, яким не було що втрачати, пішли вперед. Це принесло результат на 49-й хвилині. Матс Гуммельс намагався заблокувати удар суперника, але зрізав м'яч у власні ворота. 2:1 – рахунок за підсумком двох матчів знову став нічийним.
Відео автогола Гуммельса
Після забитого голу підопічні Сімеоне піймали кураж. На 64-й хвилині Анхель Корреа вдало зіграв на добиванні та зрівняв рахунок – 2:2. Тепер Боруссії потрібно було наздоганяти суперників.
Відео голу Корреа
Господарям поля знадобилося сім хвилин, щоб прийти до тями. Черговий навіс Забітцера головою замкнув Ніклас Фуллькруг. Інтрига в поєдинку досягла свого максимуму.
Відео голу Фуллькруга
На хвилі успіху футболісти Боруссії забили четвертий гол у ворота Атлетіко. Марсель Забітцер, який до цього зробив два асисти, опинився в потрібний час у потрібному місці і вивів "бджіл" вперед за підсумком протистояння.
Відео голу Забітцера
Фінальний свисток арбітра зупинив цей неймовірний матч, який завершився перемогою Боруссії – 4:2. Команда з Дортмунда вперше за останні 11 років пробилася до півфіналу Ліги чемпіонів.