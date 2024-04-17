Барселона – ПСЖ 1:4 (після двох матчів 4:6)

Голи: Рафінья, 12 – Дембеле, 40, Вітінья, 54, Мбаппе, 60 (п), 89

Вилучення: Араухо, 29 (Барселона), Хаві, 56 (Барселона, за межами поля)

Господарі поля підійшли до другої зустрічі із виїзною перемогою 2:3. Парижанам не вдалось уникнути домашньої поразки, а головним кривдником ПСЖ став Рафінья, який оформив дубль, пише 24 Канал.

До теми Битва за півфінал Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Барселона – ПСЖ

Ключове видалення захисника "блаугранас"

Тому в Іспанію Мбаппе та компанія приїхала дуже злими. Вже із перших секунд гості із Франції побігли в атаку. Мбаппе опинився на газоні на лінії штрафного майданчика Барселони, але суддя показав Кіліану підійматись із футбольного поля.

Стартові 10 хвилин були повністю за французьким клубом. Але до чогось дійсно гострого справа не дійшла.

Перша атака від каталонців на 12-й хвилині стала одразу гольовою. Араухо віддав праворуч на Ямала, той дуже легко втік від Мендеша та віддав на Рафінью, який забив свій третій гол у двох останніх матчах проти ПСЖ. Барселона швидко повела у рахунку та ще більше ускладнила життя супернику – 1:0.

Відео голу Рафіньї

Вже через 8 хвилин міг Левандовський подвоювати перевагу "блаугранас", але сильний удар Роберта пройшов поруч із воротами.

У середині першого тайму у гру по-справжньому вступив тер Штеген, який відбив удар Мбаппе. М'яч полетів на кутовий. Вже після передачі з кута поля Кіліан вже виграв боротьбу на другому поверсі, але його удар заблокували.

На 29-й хвилині Барселона залишилась у меншості. Араухо сфолив на Баркола та побачив перед собою червону картку. Ключовий оборонець підвів "блаугранас" вже у першому таймі.

Наприкінці першого тайму Дембеле повернув ПСЖ у гру, зрівнявши рахунок 1:1.

Відео, як Дембеле забивав у ворота Барселони

Команди пішли на перерву за рівного рахунку, але у Барселони ще був один гол переваги над парижанами.

Парижани перевернули протистояння із ніг на голову

Друга частина гри розпочалась із атак гостей, яким потрібно було забивати бодай ще один гол. Небезпечно із не дуже зручної позиції пробивав Руїс – м'яч пролетів повз дальню стійку воріт Барселони.

Активність в атаці ПСЖ була винагороджена. Все розпочалось із розіграшу кутового. На 54-й хвилині Вітінья більярдним ударом після передачі Хакімі вразив кут воріт тер Штегена та зрівняв рахунок у двох матчах (4:4) – 1:2.

Відео голу Вітіньї

Вже у наступній атаці Барселона могла швидко зрівняти рахунок, але удар Гюндогана взяла на себе стійка володінь Доннарумми.

Ще через 6 хвилин ПСЖ збільшив перевагу вже до двох голів 1:3. Канселу сфолив на Дембеле у власному штрафному та "привіз" на свої ворота пенальті, яке вдало реалізував Мбаппе. Тер Штеген вгадав напрямок удару, але такі удари не беруться. ПСЖ вже повів у рахунку двох матчів та переверну чвертьфінальне протистояння із ніг на голову 4:5.

Відео голу Мбаппе із 11 метрів

Доннарумма потягнув удар найкращого бомбардира у цьому сезоні у складі Барселони Левандовського. Як не старались господарі бодай перевести гру у додаткові тайми, але дива у меншості не сталось.

Натомість ПСЖ вибігло у контратаку, яку результативно закінчив Мбаппе, який оформив дубль – 1:4.

ПСЖ – у півфіналі Ліги чемпіонів-2023/2024. Барселона тепер буде сконцентрована на внутрішньому чемпіонаті. Також в 1/2 фіналу ЛЧ вийшла дортмундська Боруссія, яка вибила у чвертьфіналі мадридське Атлетіко.

Якраз ПСЖ та Боруссія розіграють між собою путівку у фінал Ліги чемпіонів.