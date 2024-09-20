Шахтар закріпився в середині: як виглядає таблиця Ліги чемпіонів після 1 туру

Головний клубний турнір Європи потроху набирає обертів. Перший тур у новому форматі виявився дуже результативним, а турнірна таблиця поки не бачить явних фаворитів.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 стартував основний етап. Цього року головний єврокубок пережив кардинальні зміни та розширення, повідомляє 24 Канал.

До теми Новий формат Ліги Чемпіонів: що зміниться, коли відбудуться матчі та які команди гратимуть

Перші матчі у новому форматі

Відтепер учасниками основної стадії є 36 команд, які не діляться на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, за їх підсумком рахується турнірна таблиця.

Цього тижня в ЛЧ був відіграний перший тур. У 18-ти зустрічах команди сумарно забили аж 57 голів, тобто в середньому 3,16 м'яча за матч. Із гучних сенсацій варто виділити хіба що поразку Барселони від Монако, але при цьому каталонці майже всю зустріч грали у меншості.

Всі результати 1 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:

Янг Бойз – Астон Вілла 0:3

Ювентус – ПСВ 3:1

Спортинг – Лілль 2:0

Реал – Штутгарт 3:1

Мілан – Ліверпуль 1:3

Баварія – Динамо Загреб 9:2

Спарта – Зальцбург 3:0

Болонья – Шахтар 0:0

Селтік – Слован 5:1

ПСЖ – Жирона 1:0

Манчестер Сіті – Інтер 0:0

Брюгге – Боруссія Дортмунд 0:3

Црвена Звезда – Бенфіка 1:2

Феєнорд – Баєр 0:4

Аталанта – Арсенал 0:0

Атлетіко – Лейпциг 2:1

Брест – Штурм 2:1

Монако – Барселона 2:1

Вже почала набивати собі різницю м'ячів Баварія, який знищила загребське Динамо (2:9). Також розгромних перемог домоглись ще два представники Німеччини Баєр та Боруссія Дортмунд.

Також комфортні перемоги на рахунку Реала, Ювентуса, Ліверпуля та Астон Вілли. Що ж стосується єдиного представника України, то Шахтар зіграв внічию з Болоньєю на виїзді та закріпився у таблиці на 21 місці.

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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Баварія 1 0 0 9-2 3 2 Селтік 1 0 0 5-1 3 3 Баєр 1 0 0 4-0 3 4 Астон Вілла 1 0 0 3-0 3 5 Боруссія Д 1 0 0 3-0 3 6 Спарта 1 0 0 3-0 3 7 Ліверпуль 1 0 0 3-1 3 8 Ювентус 1 0 0 3-1 3 9 Реал 1 0 0 3-1 3 10 Спортинг 1 0 0 2-0 3 11 Бенфіка 1 0 0 2-1 3 12 Монако 1 0 0 2-1 3 13 Брест 1 0 0 2-1 3 14 Атлетіко 1 0 0 2-1 3 15 ПСЖ 1 0 0 1-0 3 16 Арсенал 0 1 0 0-0 1 17 Манчестер Сіті 0 1 0 0-0 1 18 Болонья 0 1 0 0-0 1 19 Інтер 0 1 0 0-0 1 20 Аталанта 0 1 0 0-0 1 21 Шахтар 0 1 0 0-0 1 22 Штурм 0 0 1 1-2 0 23 Барселона 0 0 1 1-2 0 24 Лейпциг 0 0 1 1-2 0 25 Црвена Звезда 0 0 1 1-2 0 26 Жирона 0 0 1 0-1 0 27 ПСВ 0 0 1 1-3 0 28 Штутгарт 0 0 1 1-3 0 29 Мілан 0 0 1 1-3 0 30 Лілль 0 0 1 0-2 0 31 Зальцбург 0 0 1 0-3 0 32 Брюгге 0 0 1 0-3 0 33 Янг Бойз 0 0 1 0-3 0 34 Слован 0 0 1 1-5 0 35 Феєнорд 0 0 1 0-4 0 36 Динамо З 0 0 1 2-9 0

Формат Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги чемпіонів пройде 31 травня 2025 року в Мюнхені.

Матчі другого туру Ліги чемпіонів за два тижні, 1-2 жовтня. Донеччани у Гельзенкірхені прийматимуть Аталанту. Серед топових битв варто виділити зустрічі Арсеналу з ПСЖ та Баєра з Міланом.

Розклад 2 туру Ліги чемпіонів 2024-2025: