УЄФА пішов на революційні зміни у проведенні єврокубкових турнірів. У якому форматі відбудеться розіграш Ліги чемпіонів сезону-2024/25, розповідає 24 Канал.

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Більша кількість команд та матчів

Конкуренція з фантомною Суперлігою змусила організаторів Ліги чемпіонів піти на радикальні кроки. Заради збільшення видовищності та прибутків відтепер головний єврокубковий турнір проходитиме без групового раунду. Усі команди утворять одну лігу.

Кількість учасників турніру збільшилася з 32 до 36 команд. Кожна команда на Етапі ліги зіграє вісім матчів, а не шість. Ба більше, останні два тури відбудуться у січні 2025 року. Тоді як раніше груповий турнір завершувався у грудні.

Проте це не останні нововведення. Кожна команда зіграє із вісьмома різними суперниками: чотири матчі вдома та чотири – на виїзді. На цьому етапі виключається зустріч з командами зі своєї країни, а також більше ніж з двома суперниками з однієї асоціації.

Усі учасники Ліги чемпіонів 2024/25

За підсумками кваліфікації визначилися останні учасники Ліги чемпіонів нового формату. Перед жеребкуванням команди були поділені на чотири кошики згідно з клубним коефіцієнтом. Донецький Шахтар опинився в другому кошику.

Перший кошик: Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона.

Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона. Другий кошик: Баєр, Атлетіко, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюгге, Шахтар , Мілан.

Баєр, Атлетіко, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюгге, , Мілан. Третій кошик: Феєнорд, Спортінг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтік, Динамо Загреб, Лілль, Црвєна Звєзда.

Феєнорд, Спортінг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтік, Динамо Загреб, Лілль, Црвєна Звєзда. Четвертий кошик: Слован Братислава, Монако, Спарта Прага, Астон Вілла, Болонья, Жирона, Штутгарт, Штурм Грац, Брест.

Розподіл команд-учасниць по кошикам / фото УЄФА

Важливо! Жеребкування Ліги чемпіонів-2024/25 відбудеться у четвер, 29 червня. Початок офіційної процедури о 19:00 за київським часом. Жеребкування відбудеться за оновленою процедурою.

За підсумком Етапу ліги формується підсумкова таблиця. Найкращі вісім команд автоматично потрапляють до 1/8 фіналу. Команди, які посіли з 9 по 24 місце зіграють стикові матчі за право потрапити до 1/8 фіналу. Невдахи турніру, які фінішували нижче 24 місця автоматично залишають єврокубки.

Коли відбудуться матчі Ліги чемпіонів

Етап ліги

Тур 1: 17−18−19 вересня 2024 року.

Тур 2: 1−2 жовтня 2024 року.

Тур 3: 22−23 жовтня 2024 року.

Тур 4: 5−6 листопада 2024 року.

Тур 5: 26−27 листопада 2024 року.

Тур 6: 10−11 грудня 2024 року.

Тур 7: 21−22 січня 2025 року.

Тур 8: 29 січня 2025 року.

Стикові матчі: 11−12 і 18−19 лютого 2025 року.

Етап плей-оф

1/8 фіналу: 4−5 та 11−12 березня 2025 року.

Чвертьфінали: 8−9 і 15−16 квітня 2025 року.

Півфінали: 29−30 квітня і 6−7 травня 2025 року.

Фінал: 31 травня 2025 року.

Зазначимо, що у новому сезоні кожен єврокубковий турнір матиме ексклюзивний ігровий тиждень. Якщо раніше матчі ЛЧ відбувалися у вівторок та середу, а ЛЄ та ЛК у четвер. То в новому форматі поєдинки Ліги чемпіонів проходитимуть у вівторок, середу та четвер. Інші турніри у цей тиждень не відбуватимуться.