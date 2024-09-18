Болонья – Шахтар 0:0

У середу, 18 вересня, відбулися матчі 1-го туру Ліги чемпіонів-2024/25. В Італії на стадіоні "Ренато Даль-Ара" зустрічалися Болонья та Шахтар, пише 24 Канал.

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Промах Судакова та дві травми

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич не здивував вибором стартової одинадцятки. Перед поєдинком викликав занепокоєння стан Миколи Матвієнка, який через ушкодження пропустив поєдинок проти Карпат (5:2). Однак у матчі проти Болоньї центрбек з'явився з перших хвилин.

"Гірники" розпочали зустріч без зайвого хвилювання. Вже на 2-й хвилині бразилець Егіналдо заробив одинадцятиметровий. Судаков взяв на себе відповідальність з виконання пенальті. Георгій пробив у лівий нижній кут, але Скорупський блискучим сейвом відбив удар. Таким чином донеччани змарнували першу стовідсоткову нагоду.

На 35-й хвилині Пушич провів вимушену заміну. Голкіпер Болоньї врізався в Сікана, завдавши травми нападнику. Замість нього на полі з'явився Невертон.

Перед свистком на перерву Пушич вдруге використав заміну. Травмованого Коноплю замінив Вінісіус Тобіас.

Надійність Різника

Господарі поля мали чудовий шанс забити гол в роздягальню. Сантьяго Кастро отримав пас у штрафному майданчику та прицільно пробив. На щастя, Різник не проґавив момент удару та чудовим сейвом відбив його. На перерву команди пішли з нулями на табло.

Другий тайм розпочався з атак господарів поля. Прекрасні нагоди відзначитися втратили Лікоянніс та Кастро. Завдяки майстерності Різника Шахтар зберіг ворота "сухими" попри велику зливу.

Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию. Шахтар заробив один бал в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Свій наступний матч Шахтар зіграє 2 жовтня. У другому турі "гірники" проведуть поєдинок проти колишньої команди Руслана Маліновського – Аталанти. Це буде номінально домашня гра для донеччан.