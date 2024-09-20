В Лиге чемпионов 2024-2025 стартовал основной этап. В этом году главный еврокубок пережил кардинальные изменения и расширение, сообщает 24 Канал.
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Первые матчи в новом формате
Отныне участниками основной стадии являются 36 команд, которые не делятся на группы. Все клубы играют 8 матчей против совершенно разных соперников, по их итогу считается турнирная таблица.
На этой неделе в ЛЧ был отыгран первый тур. В 18-ти встречах команды суммарно забили аж 57 голов, то есть в среднем 3,16 мяча за матч. Из громких сенсаций стоит выделить разве что поражение Барселоны от Монако, но при этом каталонцы почти всю встречу играли в меньшинстве.
Все результаты 1 тура Лиги чемпионов 2024-2025:
- Янг Бойз – Астон Вилла 0:3
- Ювентус – ПСВ 3:1
- Спортинг – Лилль 2:0
- Реал – Штутгарт 3:1
- Милан – Ливерпуль 1:3
- Бавария – Динамо Загреб 9:2
- Спарта – Зальцбург 3:0
- Болонья – Шахтер 0:0
- Селтик – Слован 5:1
- ПСЖ – Жирона 1:0
- Манчестер Сити – Интер 0:0
- Брюгге – Боруссия Дортмунд 0:3
- Црвена Звезда – Бенфика 1:2
- Фейенорд – Байер 0:4
- Аталанта – Арсенал 0:0
- Атлетико – Лейпциг 2:1
- Брест – Штурм 2:1
- Монако – Барселона 2:1
Уже начала набивать себе разницу мячей Бавария, который уничтожила загребское Динамо (2:9). Также разгромных побед добились еще два представителя Германии Байер и Боруссия Дортмунд.
Также комфортные победы на счету Реала, Ювентуса, Ливерпуля и Астон Виллы. Что же касается единственного представителя Украины, то Шахтер сыграл вничью с Болоньей на выезде и закрепился в таблице на 21 месте.
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Турнирная таблица Лиги чемпионов:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бавария
|1
|0
|0
|9-2
|3
|2
|Селтик
|1
|0
|0
|5-1
|3
|3
|Байер
|1
|0
|0
|4-0
|3
|4
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|3-0
|3
|5
|Боруссия Д
|1
|0
|0
|3-0
|3
|6
|Спарта
|1
|0
|0
|3-0
|3
|7
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|3-1
|3
|8
|Ювентус
|1
|0
|0
|3-1
|3
|9
|Реал
|1
|0
|0
|3-1
|3
|10
|Спортинг
|1
|0
|0
|2-0
|3
|11
|Бенфика
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|Монако
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13
|Брест
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14
|Атлетико
|1
|0
|0
|2-1
|3
|15
|ПСЖ
|1
|0
|0
|1-0
|3
|16
|Арсенал
|0
|1
|0
|0-0
|1
|17
|Манчестер Сити
|0
|1
|0
|0-0
|1
|18
|Болонья
|0
|1
|0
|0-0
|1
|19
|Интер
|0
|1
|0
|0-0
|1
|20
|Аталанта
|0
|1
|0
|0-0
|1
|21
|Шахтёр
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22
|Штурм
|0
|0
|1
|1-2
|0
|23
|Барселона
|0
|0
|1
|1-2
|0
|24
|Лейпциг
|0
|0
|1
|1-2
|0
|25
|Црвена Звезда
|0
|0
|1
|1-2
|0
|26
|Жирона
|0
|0
|1
|0-1
|0
|27
|ПСВ
|0
|0
|1
|1-3
|0
|28
|Штутгарт
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29
|Милан
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30
|Лилль
|0
|0
|1
|0-2
|0
|31
|Зальцбург
|0
|0
|1
|0-3
|0
|32
|Брюгге
|0
|0
|1
|0-3
|0
|33
|Янг Бойз
|0
|0
|1
|0-3
|0
|34
|Слован
|0
|0
|1
|1-5
|0
|35
|Фейенорд
|0
|0
|1
|0-4
|0
|36
|Динамо З
|0
|0
|1
|2-9
|0
Формат Лиги чемпионов. Напомним, что по итогу восьми туров 1-8 места основного этапа выйдут напрямую в 1/8 финала. В свою очередь команды, занявшие 9-24 позиции, сыграют в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая 2025 года в Мюнхене.
Матчи второго тура Лиги чемпионов через две недели, 1-2 октября. Дончане в Гельзенкирхене будут принимать Аталанту. Среди топовых битв стоит выделить встречи Арсенала с ПСЖ и Байера с Миланом.
Расписание 2 тура Лиги чемпионов 2024-2025:
- 1 октября, 19:45. Зальцбург – Брест
- 1 октября, 19:45. Штутгарт – Спарта
- 1 октября, 22:00. Арсенал – ПСЖ
- 1 октября, 22:00. Байер – Милан
- 1 октября, 22:00. Барселона – Янг Бойз
- 1 октября, 22:00. Боруссия Д – Селтик
- 1 октября, 22:00. Интер – Црвена Звезда
- 1 октября, 22:00. ПСВ – Спортинг
- 1 октября, 22:00. Слован – Манчестер Сити
- 2 октября, 19:45. Шахтер – Аталанта
- 2 октября, 19:45. Жирона – Фейенорд
- 2 октября, 22:00. Астон Вилла – Бавария
- 2 октября, 22:00. Бенфика – Атлетико
- 2 октября, 22:00. Динамо Загреб – Монако
- 2 октября, 22:00. Ливерпуль – Болонья
- 2 октября, 22:00. Лилль – Реал
- 2 октября, 22:00. Лейпциг – Ювентус
- 2 октября, 22:00. Штурм – Брюгге