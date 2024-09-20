В Лиге чемпионов 2024-2025 стартовал основной этап. В этом году главный еврокубок пережил кардинальные изменения и расширение, сообщает 24 Канал.

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Первые матчи в новом формате

Отныне участниками основной стадии являются 36 команд, которые не делятся на группы. Все клубы играют 8 матчей против совершенно разных соперников, по их итогу считается турнирная таблица.

На этой неделе в ЛЧ был отыгран первый тур. В 18-ти встречах команды суммарно забили аж 57 голов, то есть в среднем 3,16 мяча за матч. Из громких сенсаций стоит выделить разве что поражение Барселоны от Монако, но при этом каталонцы почти всю встречу играли в меньшинстве.

Все результаты 1 тура Лиги чемпионов 2024-2025:

  • Янг Бойз – Астон Вилла 0:3
  • Ювентус – ПСВ 3:1
  • Спортинг – Лилль 2:0
  • Реал – Штутгарт 3:1
  • Милан – Ливерпуль 1:3
  • Бавария – Динамо Загреб 9:2
  • Спарта – Зальцбург 3:0
  • Болонья – Шахтер 0:0
  • Селтик – Слован 5:1
  • ПСЖ – Жирона 1:0
  • Манчестер Сити – Интер 0:0
  • Брюгге – Боруссия Дортмунд 0:3
  • Црвена Звезда – Бенфика 1:2
  • Фейенорд – Байер 0:4
  • Аталанта – Арсенал 0:0
  • Атлетико – Лейпциг 2:1
  • Брест – Штурм 2:1
  • Монако – Барселона 2:1

Уже начала набивать себе разницу мячей Бавария, который уничтожила загребское Динамо (2:9). Также разгромных побед добились еще два представителя Германии Байер и Боруссия Дортмунд.

Также комфортные победы на счету Реала, Ювентуса, Ливерпуля и Астон Виллы. Что же касается единственного представителя Украины, то Шахтер сыграл вничью с Болоньей на выезде и закрепился в таблице на 21 месте.

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Турнирная таблица Лиги чемпионов:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Бавария 1 0 0 9-2 3
2 Селтик 1 0 0 5-1 3
3 Байер 1 0 0 4-0 3
4 Астон Вилла 1 0 0 3-0 3
5 Боруссия Д 1 0 0 3-0 3
6 Спарта 1 0 0 3-0 3
7 Ливерпуль 1 0 0 3-1 3
8 Ювентус 1 0 0 3-1 3
9 Реал 1 0 0 3-1 3
10 Спортинг 1 0 0 2-0 3
11 Бенфика 1 0 0 2-1 3
12 Монако 1 0 0 2-1 3
13 Брест 1 0 0 2-1 3
14 Атлетико 1 0 0 2-1 3
15 ПСЖ 1 0 0 1-0 3
16 Арсенал 0 1 0 0-0 1
17 Манчестер Сити 0 1 0 0-0 1
18 Болонья 0 1 0 0-0 1
19 Интер 0 1 0 0-0 1
20 Аталанта 0 1 0 0-0 1
21 Шахтёр 0 1 0 0-0 1
22 Штурм 0 0 1 1-2 0
23 Барселона 0 0 1 1-2 0
24 Лейпциг 0 0 1 1-2 0
25 Црвена Звезда 0 0 1 1-2 0
26 Жирона 0 0 1 0-1 0
27 ПСВ 0 0 1 1-3 0
28 Штутгарт 0 0 1 1-3 0
29 Милан 0 0 1 1-3 0
30 Лилль 0 0 1 0-2 0
31 Зальцбург 0 0 1 0-3 0
32 Брюгге 0 0 1 0-3 0
33 Янг Бойз 0 0 1 0-3 0
34 Слован 0 0 1 1-5 0
35 Фейенорд 0 0 1 0-4 0
36 Динамо З 0 0 1 2-9 0

Формат Лиги чемпионов. Напомним, что по итогу восьми туров 1-8 места основного этапа выйдут напрямую в 1/8 финала. В свою очередь команды, занявшие 9-24 позиции, сыграют в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая 2025 года в Мюнхене.

Матчи второго тура Лиги чемпионов через две недели, 1-2 октября. Дончане в Гельзенкирхене будут принимать Аталанту. Среди топовых битв стоит выделить встречи Арсенала с ПСЖ и Байера с Миланом.

Расписание 2 тура Лиги чемпионов 2024-2025:

  • 1 октября, 19:45. Зальцбург – Брест
  • 1 октября, 19:45. Штутгарт – Спарта
  • 1 октября, 22:00. Арсенал – ПСЖ
  • 1 октября, 22:00. Байер – Милан
  • 1 октября, 22:00. Барселона – Янг Бойз
  • 1 октября, 22:00. Боруссия Д – Селтик
  • 1 октября, 22:00. Интер – Црвена Звезда
  • 1 октября, 22:00. ПСВ – Спортинг
  • 1 октября, 22:00. Слован – Манчестер Сити
  • 2 октября, 19:45. Шахтер – Аталанта
  • 2 октября, 19:45. Жирона – Фейенорд
  • 2 октября, 22:00. Астон Вилла – Бавария
  • 2 октября, 22:00. Бенфика – Атлетико
  • 2 октября, 22:00. Динамо Загреб – Монако
  • 2 октября, 22:00. Ливерпуль – Болонья
  • 2 октября, 22:00. Лилль – Реал
  • 2 октября, 22:00. Лейпциг – Ювентус
  • 2 октября, 22:00. Штурм – Брюгге