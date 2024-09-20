В Лізі чемпіонів 2024-2025 стартував основний етап. Цього року головний єврокубок пережив кардинальні зміни та розширення, повідомляє 24 Канал.
До теми Новий формат Ліги Чемпіонів: що зміниться, коли відбудуться матчі та які команди гратимуть
Перші матчі у новому форматі
Відтепер учасниками основної стадії є 36 команд, які не діляться на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, за їх підсумком рахується турнірна таблиця.
Цього тижня в ЛЧ був відіграний перший тур. У 18-ти зустрічах команди сумарно забили аж 57 голів, тобто в середньому 3,16 м'яча за матч. Із гучних сенсацій варто виділити хіба що поразку Барселони від Монако, але при цьому каталонці майже всю зустріч грали у меншості.
Всі результати 1 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:
- Янг Бойз – Астон Вілла 0:3
- Ювентус – ПСВ 3:1
- Спортинг – Лілль 2:0
- Реал – Штутгарт 3:1
- Мілан – Ліверпуль 1:3
- Баварія – Динамо Загреб 9:2
- Спарта – Зальцбург 3:0
- Болонья – Шахтар 0:0
- Селтік – Слован 5:1
- ПСЖ – Жирона 1:0
- Манчестер Сіті – Інтер 0:0
- Брюгге – Боруссія Дортмунд 0:3
- Црвена Звезда – Бенфіка 1:2
- Феєнорд – Баєр 0:4
- Аталанта – Арсенал 0:0
- Атлетіко – Лейпциг 2:1
- Брест – Штурм 2:1
- Монако – Барселона 2:1
Вже почала набивати собі різницю м'ячів Баварія, який знищила загребське Динамо (2:9). Також розгромних перемог домоглись ще два представники Німеччини Баєр та Боруссія Дортмунд.
Також комфортні перемоги на рахунку Реала, Ювентуса, Ліверпуля та Астон Вілли. Що ж стосується єдиного представника України, то Шахтар зіграв внічию з Болоньєю на виїзді та закріпився у таблиці на 21 місці.
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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Баварія
|1
|0
|0
|9-2
|3
|2
|Селтік
|1
|0
|0
|5-1
|3
|3
|Баєр
|1
|0
|0
|4-0
|3
|4
|Астон Вілла
|1
|0
|0
|3-0
|3
|5
|Боруссія Д
|1
|0
|0
|3-0
|3
|6
|Спарта
|1
|0
|0
|3-0
|3
|7
|Ліверпуль
|1
|0
|0
|3-1
|3
|8
|Ювентус
|1
|0
|0
|3-1
|3
|9
|Реал
|1
|0
|0
|3-1
|3
|10
|Спортинг
|1
|0
|0
|2-0
|3
|11
|Бенфіка
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|Монако
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13
|Брест
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14
|Атлетіко
|1
|0
|0
|2-1
|3
|15
|ПСЖ
|1
|0
|0
|1-0
|3
|16
|Арсенал
|0
|1
|0
|0-0
|1
|17
|Манчестер Сіті
|0
|1
|0
|0-0
|1
|18
|Болонья
|0
|1
|0
|0-0
|1
|19
|Інтер
|0
|1
|0
|0-0
|1
|20
|Аталанта
|0
|1
|0
|0-0
|1
|21
|Шахтар
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22
|Штурм
|0
|0
|1
|1-2
|0
|23
|Барселона
|0
|0
|1
|1-2
|0
|24
|Лейпциг
|0
|0
|1
|1-2
|0
|25
|Црвена Звезда
|0
|0
|1
|1-2
|0
|26
|Жирона
|0
|0
|1
|0-1
|0
|27
|ПСВ
|0
|0
|1
|1-3
|0
|28
|Штутгарт
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29
|Мілан
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30
|Лілль
|0
|0
|1
|0-2
|0
|31
|Зальцбург
|0
|0
|1
|0-3
|0
|32
|Брюгге
|0
|0
|1
|0-3
|0
|33
|Янг Бойз
|0
|0
|1
|0-3
|0
|34
|Слован
|0
|0
|1
|1-5
|0
|35
|Феєнорд
|0
|0
|1
|0-4
|0
|36
|Динамо З
|0
|0
|1
|2-9
|0
Формат Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги чемпіонів пройде 31 травня 2025 року в Мюнхені.
Матчі другого туру Ліги чемпіонів за два тижні, 1-2 жовтня. Донеччани у Гельзенкірхені прийматимуть Аталанту. Серед топових битв варто виділити зустрічі Арсеналу з ПСЖ та Баєра з Міланом.
Розклад 2 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:
- 1 жовтня, 19:45. Зальцбург – Брест
- 1 жовтня, 19:45. Штутгарт – Спарта
- 1 жовтня, 22:00. Арсенал – ПСЖ
- 1 жовтня, 22:00. Баєр – Мілан
- 1 жовтня, 22:00. Барселона – Янг Бойз
- 1 жовтня, 22:00. Боруссія Д – Селтік
- 1 жовтня, 22:00. Інтер – Црвена Звезда
- 1 жовтня, 22:00. ПСВ – Спортінг
- 1 жовтня, 22:00. Слован – Манчестер Сіті
- 2 жовтня, 19:45. Шахтар – Аталанта
- 2 жовтня, 19:45. Жирона – Феєнорд
- 2 жовтня, 22:00. Астон Вілла – Баварія
- 2 жовтня, 22:00. Бенфіка – Атлетіко
- 2 жовтня, 22:00. Динамо Загреб – Монако
- 2 жовтня, 22:00. Ліверпуль – Болонья
- 2 жовтня, 22:00. Лілль – Реал
- 2 жовтня, 22:00. Лейпциг – Ювентус
- 2 жовтня, 22:00. Штурм – Брюгге