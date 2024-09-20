В Лізі чемпіонів 2024-2025 стартував основний етап. Цього року головний єврокубок пережив кардинальні зміни та розширення, повідомляє 24 Канал.

До теми Новий формат Ліги Чемпіонів: що зміниться, коли відбудуться матчі та які команди гратимуть

Перші матчі у новому форматі

Відтепер учасниками основної стадії є 36 команд, які не діляться на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, за їх підсумком рахується турнірна таблиця.

Цього тижня в ЛЧ був відіграний перший тур. У 18-ти зустрічах команди сумарно забили аж 57 голів, тобто в середньому 3,16 м'яча за матч. Із гучних сенсацій варто виділити хіба що поразку Барселони від Монако, але при цьому каталонці майже всю зустріч грали у меншості.

Всі результати 1 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:

  • Янг Бойз – Астон Вілла 0:3
  • Ювентус – ПСВ 3:1
  • Спортинг – Лілль 2:0
  • Реал – Штутгарт 3:1
  • Мілан – Ліверпуль 1:3
  • Баварія – Динамо Загреб 9:2
  • Спарта – Зальцбург 3:0
  • Болонья – Шахтар 0:0
  • Селтік – Слован 5:1
  • ПСЖ – Жирона 1:0
  • Манчестер Сіті – Інтер 0:0
  • Брюгге – Боруссія Дортмунд 0:3
  • Црвена Звезда – Бенфіка 1:2
  • Феєнорд – Баєр 0:4
  • Аталанта – Арсенал 0:0
  • Атлетіко – Лейпциг 2:1
  • Брест – Штурм 2:1
  • Монако – Барселона 2:1

Вже почала набивати собі різницю м'ячів Баварія, який знищила загребське Динамо (2:9). Також розгромних перемог домоглись ще два представники Німеччини Баєр та Боруссія Дортмунд.

Також комфортні перемоги на рахунку Реала, Ювентуса, Ліверпуля та Астон Вілли. Що ж стосується єдиного представника України, то Шахтар зіграв внічию з Болоньєю на виїзді та закріпився у таблиці на 21 місці.

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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Баварія 1 0 0 9-2 3
2 Селтік 1 0 0 5-1 3
3 Баєр 1 0 0 4-0 3
4 Астон Вілла 1 0 0 3-0 3
5 Боруссія Д 1 0 0 3-0 3
6 Спарта 1 0 0 3-0 3
7 Ліверпуль 1 0 0 3-1 3
8 Ювентус 1 0 0 3-1 3
9 Реал 1 0 0 3-1 3
10 Спортинг 1 0 0 2-0 3
11 Бенфіка 1 0 0 2-1 3
12 Монако 1 0 0 2-1 3
13 Брест 1 0 0 2-1 3
14 Атлетіко 1 0 0 2-1 3
15 ПСЖ 1 0 0 1-0 3
16 Арсенал 0 1 0 0-0 1
17 Манчестер Сіті 0 1 0 0-0 1
18 Болонья 0 1 0 0-0 1
19 Інтер 0 1 0 0-0 1
20 Аталанта 0 1 0 0-0 1
21 Шахтар 0 1 0 0-0 1
22 Штурм 0 0 1 1-2 0
23 Барселона 0 0 1 1-2 0
24 Лейпциг 0 0 1 1-2 0
25 Црвена Звезда 0 0 1 1-2 0
26 Жирона 0 0 1 0-1 0
27 ПСВ 0 0 1 1-3 0
28 Штутгарт 0 0 1 1-3 0
29 Мілан 0 0 1 1-3 0
30 Лілль 0 0 1 0-2 0
31 Зальцбург 0 0 1 0-3 0
32 Брюгге 0 0 1 0-3 0
33 Янг Бойз 0 0 1 0-3 0
34 Слован 0 0 1 1-5 0
35 Феєнорд 0 0 1 0-4 0
36 Динамо З 0 0 1 2-9 0

Формат Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги чемпіонів пройде 31 травня 2025 року в Мюнхені.

Матчі другого туру Ліги чемпіонів за два тижні, 1-2 жовтня. Донеччани у Гельзенкірхені прийматимуть Аталанту. Серед топових битв варто виділити зустрічі Арсеналу з ПСЖ та Баєра з Міланом.

Розклад 2 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:

  • 1 жовтня, 19:45. Зальцбург – Брест
  • 1 жовтня, 19:45. Штутгарт – Спарта
  • 1 жовтня, 22:00. Арсенал – ПСЖ
  • 1 жовтня, 22:00. Баєр – Мілан
  • 1 жовтня, 22:00. Барселона – Янг Бойз
  • 1 жовтня, 22:00. Боруссія Д – Селтік
  • 1 жовтня, 22:00. Інтер – Црвена Звезда
  • 1 жовтня, 22:00. ПСВ – Спортінг
  • 1 жовтня, 22:00. Слован – Манчестер Сіті
  • 2 жовтня, 19:45. Шахтар – Аталанта
  • 2 жовтня, 19:45. Жирона – Феєнорд
  • 2 жовтня, 22:00. Астон Вілла – Баварія
  • 2 жовтня, 22:00. Бенфіка – Атлетіко
  • 2 жовтня, 22:00. Динамо Загреб – Монако
  • 2 жовтня, 22:00. Ліверпуль – Болонья
  • 2 жовтня, 22:00. Лілль – Реал
  • 2 жовтня, 22:00. Лейпциг – Ювентус
  • 2 жовтня, 22:00. Штурм – Брюгге