Кріштіану Роналду засудили до 99 ударів батогом. Та от покарання португалець заслужив не у Саудівській Аравії.

Варте уваги Все в руках Аль-Насру: Кріштіану Роналду зізнався, коли і де завершить кар'єру

Незнання законів не звільняє від відповідальності

Зірковий футболіст вічно потрапляє у різного роду проблеми на Близькому Сході. Цього разу Роналду вляпався у неприємності в Ірані, куди нещодавно відправився із Аль-Насром із місцевим Персеполісом в рамках азійської Ліги чемпіонів (команда Кріштіану перемогла із рахунком 0:2). Здавалось, португалець із усмішкою повертатиметься додому, та от Роналду ненароком порушив закони Ірану.

Перед поєдинком ЛЧ багаторазовий володар "Золотого м'яча" втілив мрію іранської художниці Фатіми, яка завжди марила зустрітися з Кріштіану. До того ж жінка має обмежені фізичні можливості. Роналду з радістю відгукнувся на прохання художниці, потішивши Фатіму, та от ініціатива може вилізти португальцю боком.

Діло в тому, що Кріштіану при зустрічі обійняв і поцілував незнайому жінку, а це є суворим порушенням законів Ірану. Незнання місцевих правил обійдуться Роналду 99 ударами батогом. Та от португалець може уникнути вердикту, оскільки його реалізація можлива тільки тоді, коли багаторазовий володар "Золотого м'яча" знову відвідає Іран.

Зустріч Роналду з Фатімою:

Скандали Роналду в Саудівській Аравії