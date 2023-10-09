Кріштіану Роналду визначився, коли і де завершить кар'єру. Нападник усе все детально розпланував.

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Останній великий турнір

Португальський зірковий виконавець роками тішив своєю грою своїх фанатів та засмучував вболівальників опонентів. Та от Кріштіану не вічний, тому все ж його легендарна кар'єра підходить до кінця. Роналду уже навіть встиг визначитись, де та коли він заврешить шлях футболіста. Португалець уже повідомив босів Аль-Насру, що він збирається продовжити із ними контракт до 2027-го року.

Діло в тому, що Роналду ще хоче засяяти на найпрестижнішому футбольному турнірі, а саме на чемпіонаті світу, котрий відбудеться у 2026-му році у США, Канаді та Мексиці. Уже після розіграшу Мундіалю Кріштіану збирається завершити кар'єру саме у Саудівській Аравії у 2027-му році. Варто нагадати, що споконвічний суперник португальця Ліонель Мессі, також хоче змінити обстановку наприкінці кар'єри. Багаторазовий володар "Золотого м'яча" збирається перебратись до Ньюеллс Олд Бойз, де він розпочинав свій футбольний шлях.

До речі. Нещодавно Роналду оголосив, що його легендарне протистояння із Мессі уже завершене.

Португалець в Саудівській Аравії