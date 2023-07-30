Кріштіану Роналду влаштував справжню істерику після незарахованого голу за Аль-Наср. Зіркового гравця довелося заспокоювати екстренеру Шахтаря, пише 24 Канал.

Варте уваги Nike може розірвати контракт із Роналду: Кріштіану "спалився" на зраді з брендом-суперником

Поводиться не як топовий гравець

Пихатий португалець вкотре нагадав усім про своє власне его. Аль-Наср, за який виступає Роналду, зустрівся у першому турі з саудівським Аль-Шабабом в рамках Арабської ліги чемпіонів. "Лицарі Неджда" не змогли взяти гору над своїм суперником, а матч завершився з рахунком 0:0. Та от долю поєдинку мав шанс змінити Кріштіану, який з'явився на газоні за пів години до фінального свистка.

Ба більше, норовливий португалець зміг навіть забити гол, проте зробив він це із мінімального офсайду, що, звичайно ж, призвело до скасування взяття воріт. Такий вердикт арбітра не сподобався Роналду, тому він ще довго обурювався через даний епізод. До слова, Кріштіану не вдається відзначитись у футболці Аль-Насра уже 5 матчів поспіль.

До речі. Аль-Наср та Аль-Шабаб формують квартет С у Арабській лізі чемпіонів із єгипетським Замалеком, а також туніським Монастірем.

Незарахований гол португальця:

Після фінального свистка усі камери були направлені на зіркового Роналду, який вирішив влаштувати істерику. Кріштіану щось довго бурмотів собі під ніс, сходячи з поля. Також він викрикував до усіх підряд, вкотре нагадуючи про несправедливість, яка сталася стосовно нього.

Дісталося навіть оператору, який ходив за Кріштіану та фільмував його істерику. Португалець агресивно відганяв того від себе та навіть у один момент вирішив бризнути водою у сторону оператора. Роналду довелося заспокоювати його земляку та наставнику Луїшу Каштру, якого Кріштіану сам запросив у Аль-Наср.

Істерика Роналду після матчу:

Крішітану в Саудівські Аравії