Кріштіану Роналду зміг уникнути принизливого покарання за свою пихатість. Схоже, що авторитет португальця допоміг йому зберегти португальця непокараним.
Варте уваги Підігрів інтригу: Луїс Суарес ненавмисно анонсував камбек Ліонеля Мессі в Барселону
Вередлива цяця
Після програного матчу Аль-Хілалю (0:2) гравець Аль-Насра Кріштіану Роналду потрапив у скандальну ситуацію. Залишаючи арену, португалець почув вигуки від фанатів-провокаторів "Мессі, Мессі". У відповідь на це зірковий футболіст показав непристойний жест, взявшись за геніталії. Роналду хотіли заарештувати та навіть депортувати з країни за таку поведінку.
Проте Дисциплінарний та етичний комітет Саудівської асоціації футболу розглянув інцидент і виніс вердикт, який голосить, що Кріштіану ніхто карати не буде. Це пов'язано з тим, що при розгляді справи використовували лише офіційну трансляцію матчу, до якої скандальний епізод із Роналду не потрапив, а записи із соціальних мереж до уваги не брати не забажали. Єдине покарання, яке отримав Аль-Наср, – близько 4 тисяч доларів США за пізній вихід футболістів на другий тайм. Рішення оскарженню не підлягає.
Португалець в Саудівській Аравії
- Кріштіану Роналду перебрався до Аль-Айна після того, як він дав скандальне інтерв'ю щодо його перебування у Манчестер Юнайтед. Англійський колектив розірвав контракт з Кріштіану, проте жоден європейський колектив не бажав співпрацювати з португальцем. Так Роналду і опинився у Саудівській Аравії, аби взяти паузу у своїй кар'єрі.
- Португалець отримує у Аль-Айні близько 200 мільйонів євро на рік.
- Ходять чутки, що Кріштіану може повернутися у Європу за умови, якщо Ньюкасл вийде до Ліги чемпіонів. Тоді Роналду і зіграє на найвищому рівні у стані "сорок".
- За новий колектив Кріштіану провів 13 матчів, в яких забив 11 голів та віддав 2 асиста.
- Саудівський клуб Аль-Фейха уже встиг висміяти Роналду за його високомірність. Португалець на підвищених тонах говорив у сторону гравців суперника та представників клуба, за що Аль-Фейха і кепкувала з Крішітану.