Кріштіану Роналду перехрестився перед святкуванням голу. За такий "жест" зіркового футболіста можуть заарештувати та викинути з клубу.

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Авторитет дав про себе знати

Аль-Наср на чолі із Кріштіану Роналду зустрічався із іранським Колективом Аль-Шорта (0:1) в рамках півфіналу арабської Ліги чемпіонів. Пихатий португалець приніс своїй команді мінімальну перемогу над суперником, реалізувавши одинадцятиметровий удар на 75-ій хвилині матчу, тим самим вивівши Аль-Наср у фінал тамтешнього престижного турніру, де зустрінеться з Аль-Хілялем.

Емоції переповнювали щасливого Роналду, який готувався фірмово, у своєму стилі відсвяткувати таке важливе взяття воріт. Здавалося, що Кріштіану не зробив нічого незвичайного: високо підскочив, перекрутився у повітрі та, розмахнувши руками, викрикнув коронне "Siuu". Та от зірковому футболісту загрожує арешт після вже звичного для всіх пошановувачів футболу святкування. Діло в тому, що Роналду перед празникуванням перехрестився.

Святкування Роналду:

У Саудівській Аравії будь-які християнські жести, тим паче в публічному місці, є злочином. Все через те, що на Близькому Сході вважають, що людина подібним жестом прагне навернути інших у свою віру. Таким чином, необачному Роналду загрожує арешт, а також відсторонення від команди. Та от варто відзначити, що статус Кріштіану може стати його рятувальним кругом, оскільки головну зірку місцевої ліги навряд чи посміють зачепити. Тому португалець може відбутися лише попередженням.

До речі. У Саудівській Аравії в 2011-му році був все ж заарештований ексгравець Аль-Насра Хуан Пабло Піно. Все через те, що у нього було за татуювання із зображенням Ісуса Христа.

Скандали Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії