Криштиану Роналду приговорили к 99 ударам кнутом. Но вот наказание португалец заслужил не в Саудовской Аравии.

Достойно внимания Все в руках Аль-Насру: Криштиану Роналду признался, когда и где завершит карьеру

Незнание законов не освобождает от ответственности

Звездный футболист вечно попадает в разного рода проблемы на Ближнем Востоке. На этот раз Роналду впал в неприятности в Иране, куда недавно отправился с Аль-Насром с местным Персеполисом в рамках азиатской Лиги чемпионов (команда Криштиану победила со счетом 0:2). Казалось, португалец с улыбкой будет возвращаться домой, но Роналду ненароком нарушил законы Ирана.

Перед поединком ЛЧ многократный обладатель "Золотого мяча" воплотил мечту иранской художницы Фатимы, которая всегда мечтала встретиться с Криштианом. К тому же у женщины есть ограниченные физические возможности. Роналду с радостью отозвался по просьбе художницы, порадовав Фатиму, но вот инициатива может вылезть португальцу боком.

Дело в том, что Криштиану при встрече обнял и поцеловал незнакомую женщину, а это суровое нарушение законов Ирана. Незнание местных правил обойдутся Роналду 99 ударами кнутом. Но португалец может избежать вердикта, поскольку его реализация возможна только тогда, когда многократный обладатель "Золотого мяча" снова посетит Иран.

Встреча Роналду с Фатимой:

Скандалы Роналду в Саудовской Аравии