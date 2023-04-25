Аль-Наср має усі шанси залишитись без титулів у поточному сезоні. Клуб Роналду вилетів з Кубка Саудівської Аравії від Аль-Вехди (0:1), яка йде у зоні вильоту в чемпіонаті, пише 24 Канал.

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Варто спуститися на землю

Аль-Наср після того, як вилетів із Суперкубка країни, тепер поступився й у Кубку Саудівської Аравії. Цікаво, що результат видався сенсаційним, оскільки суперник Роналду Аль-Вехда йде на останніх місцях чемпіонату країни. До того ж, Аль-Наср мав низку моментів, аби змінити хід матчу, проте "лицарі Неджда" не змогли взяти гору над не іменитим суперником.

За того розкладу, Кріштіану знову повернувся до старого – португалець почав наїжджати на тренерський штаб на чолі з Дінко Єличичем, який уже оновився після недавної суперечки Роналду зі звільненним коучем Руді Гарсією. Португальська зірка ідучи з поля до роздягальні, щось вельми роздратовано й емоційного висловлював на адресу тренерів, що звичайно ж, позитивно на результат команди не вплине.

Роналду має нагоду виграти бодай чемпіонат Саудівської Аравії, проте Аль-Наср йде на другому місці, відстаючи від лідера турніру на 3 бали. З таким ставленням португалець висот в Азії доб'ється ще не скоро, а час то спливає.

Кріштіану в Саудівській Аравії