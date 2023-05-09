Вже у першій 20-хвилинці команди обмінялись голами 1:1. Цікаво, що першими несподівано повели у рахунку гості завдяки м'ячу Фабіу Мартінша вже на 4-й хвилині зустрічі. А вже через 16 хвилин господарі зрівняли цифри на табло, пише 24 Канал.

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Проявив свій норов

За 60 хвилин, які залишились зіграти, Аль-Наср так і не спромігся бодай на один гол. Навіть Кріштіану Роналду, який провів увесь поєдинок, не допоміг команді вирвати домашню перемогу.

Фінальний свисток судді зафіксував мирову 1:1.

Після матчу емоції у господарів були далеко не найкращими. Найближче до серця цю нічию прийняв головна зірка та капітан Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Після поєдинку футболіст Аль-Халіджа оточили Роналду, аби скористатись нагодою перекинутись кількома словами із зірковим футболістом та отримати футболку. Одному з гравців суперника пощастило. CR7 віддав свою футболку, у якій відіграв поєдинок.

Однак далі португалець проявив свій норов. Хтось із працівників Аль-Халіджа хотів зробити селфі з Кріштіану, але той негативно відреагував на нав'язливість. Зірковий нападник різко відштовхнув та попросив прибрати із його плеча руку.

Відео поведінки Роналду після матчу

Аль-Наср після цієї нічиєї продовжує йти на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 57 балів. Клуб Роналду поступається лідеру сезону Аль Іттіхаду 5 очками.

Роналду абсолютно не вражає своєю грою у Саудівській Аравії, куди перейшов у січні 2023 року. Від того часу CR7 провів за клуб 32 поєдинки, у яких забив 15 голів та віддав 4 асисти в усіх турнірах. Контракт португальця з саудівським клубом розрахований до кінця червня 2025 року.