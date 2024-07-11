Іспанія – Англія: де та коли дивитися фінал Євро-2024

У неділю, 14 липня, відбудеться фінальний матч Євро-2024. Титул чемпіона Європи розіграють збірні Іспанії та Англії.

Фінал чемпіонату Європи-2024 відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіоні". Гра між збірними Іспанії та Англії розпочнеться о 22:00, повідомляє 24 Канал.

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Іспанія та Англія на шляху до фіналу

"Фурія роха" на чемпіонаті Європи здобула шість перемог у шести поєдинках. На груповому етапі підопічні Луїса де ла Фунте розтрощили Хорватію (3:0) та мінімально обіграли Італію (1:0) з Албанією (1:0).

На першій стадії плейоф іспанці розгромили Грузію (4:1), у чвертьфіналі лише в екстратаймі дочавили Німеччину (2:1), а у півфіналі здолали Францію (2:1).

"Три леви" під час турніру не були такими переконливими. На груповій стадії підопічні Саутгейта скромно здолали Сербію (1:0) та розписали мирові з Данією (1:1) та Словенією (0:0).

У 1/8 фіналу збірна Англії в екстратаймах обіграла Словаччину (2:1). На наступній стадії лише в серії пенальті здолали Швейцарію (1:1, по пенальті 5:3). А у півфіналі на останній хвилині основного часу вирвали перемогу над Нідерландами (2:1).

Де дивитися фінал Євро-2024

Матч Іспанія – Англія в інтернеті буде транслювати медіаплатформа MEGOGO. Фінальну гру можна буде подивитися на каналі "Футбол 1", який доступний для користувачів за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Перед поєдинком глядачі зможуть послухати прогнози експертів у передматчевій студії.

Безплатно фінал Євро-2024 покажуть регіональні канали Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо).

Збірна Іспанії тричі вигравала чемпіонат Європи: 1964, 2008, 2012. А от Англії вдруге поспіль вийшла до фіналу континентального турніру. На Євро-2020 "Три леви" по пенальті поступилися Італії.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Іспанія – Англія. Також будуть оперативно публікуватися забиті голи, а після фінального свистка відеоогляд зустрічі.