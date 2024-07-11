Збірна Іспанії давно не виходила у фінал великого турніру, минула звитяга "Фурія Роха" була в 2012 році. Тоді іспанці у вирішальному матчі обіграли італійців та виграли Євро-2012. "Леви" вже на другому поспіль чемпіонаті Європи виходять в фінал.

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Найкращі бомбардири Євро-2024

Одноосібного лідера в списку найкращих голеадорів турніру немає. Шість гравців мають по три забитих м'ячі – це Коді Гакпо, Жорж Мікаутадзе, Джамал Мусіала, Дані Ольмо, Гаррі Кейн та Іван Шранц.

Однак мають шанс вирватись вперед тільки Кейн та Ольмо. Всі інші зі своїми збірними вже вилетіли з турніру та не зможуть покращити свою результативність. Також мають шанси на "Золоту бутсу" Євро-2024 Джуд Беллінгем та Фабіан Руїс, в них по 2 забиті м'ячі.

До слова. Найкращий бомбардир чемпіонатів Європи легендарний Кріштіану Роналду. В своєму активі неперевершений португалець має 14 забитих голів. Також Роналду найкращий асистент в історії Євро – 8 гольових передач.

Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня о 22:00(за київським часом) на стадіоні "Олімпійський" в Берліні.