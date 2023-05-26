"Хейні називали чемпіоном електронної пошти": відомий промоутер висловився про поразку Ломаченка

Світ боксу піддає сумніву справедливість перемоги Девіна Хейні над Василем Ломаченком. Втім Едді Хірн вважає, що американець заслужив на тріумф у близькому бою.

У минулу суботу, 20 травня, Василь Ломаченко зазнав поразки у першому з жовтня поєдинку. Українець поступився Девіну Хейні у боротьбі за звання абсолютного чемпіона у легкій ваговій категорії.

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Американець виграв за одностайним рішенням суддів. Втім чимало фанатів боксу піддають сумніву такий підсумок, вважаючи, що Ломаченко мав тріумфувати.

За Василя вже заступився Теофімо Лопес. А ось відомий промоутер Едді Хірн навпаки вважає Хейні заслуженим переможцем. Правда, при цьому він зізнався, що не дивився поєдинок повністю.

Я не бачив весь бій і подивився багато яскравих хайлайтів. Ненавиджу, коли люди кажуть, що це було пограбування і налічують 115-113. Як це може бути пограбуванням? Виходить, що це був поєдинок рівних. Глядачі вирішили для себе, в який бік рахуватимуть, особливо після поштовху з боку Девіна. Потрібно висловити повагу до Хейні. Його називали чемпіоном електронної пошти, коли Ломаченко з ним не бився або Top Rank не дозволили йому битися. Він поїхав до Австралії та двічі побив Камбососа, а тепер переміг Ломаченка. Хоч би як ви дивилися, це був близький бій. Билися два елітні легковаговики. Я був радий побачити перемогу Девіна,

– заявив Хірн.

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