Бій між Ломаченком та Хейні тривав усі 12 раундів. Він був доволі близьким – потужні удари проходили з обох боків, боксери чимало комбінували. Жоден з них не міг похвалитися домінуванням над суперником в цьому поєдинку. Але все вирішили судді. Вони одноголосно віддали перемогу Хейні, який захистив свої чемпіонські пояси. Ломаченко ж втретє в кар’єрі програв.

Детальніше Ломаченко програв Хейні рішенням суддів: які оцінки вони виставили за цей бій

Таке рішення суддів викликало обурення в публіки, яка зібралася в MGM Grand в Лас-Вегасі. Але і не тільки в них.

"Я не хочу говорити про це. Всі люди бачили, що сталося сьогодні", – заявив одразу після бою Ломаченко.

І навіть журналіст, який брав інтерв’ю з Ломаченка, спитав, чи не відчуває він, що його обікрали після цього бою.

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Двоє суддів віддали перемогу Хейні з рахунком 115:113. Ще один – Дейв Моретті – 116:112 на користь Хейні, чим викликав якщо не відверте нерозуміння, так щонайменше здивування в боксерській спільноті.

Для прикладу, колишній абсолютний чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон був присутній на цьому бою. Після оголошення результатів він вийшов на ринг. І відверто заявив, що вважає саме Ломаченка переможцем бою, віддавши йому вісім раундів.

Навіть чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд назвав оцінку в 116:112 – божевіллям.

"Можу прийняти записки двох суддів, але ж не 116:112. Респект обом чемпіонам. Але знову ж таки – 116:112 було важко нарахувати там", – заявив з цього приводу тренер з боксу Тедді Атлас.

Він у своєму коментарі також заявив, що "географія була ключовою". І не даремно. Усі троє суддів – американці, які судили бій американського чемпіона проти українця в США. Навряд чи тут можна говорити про відверту маніпуляцію на користь Хейні, але важко не запідозрити певні симпатії до Хейні від його співгромадян.

Тедді Атлас також закликав Атлетичну комісію штату Невада провести розслідування щодо оцінок цього бою. І отримати пояснення від того ж таки Моретті щодо його оцінок.

Незадоволення тим, що троє американців судили цей бій, висловив і голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум. А представники Ломаченка вже заявив, що будуть оскаржувати цей результат.

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Ломаченко засвоїв урок з попередніх поразок, але цього виявилося замало

Поразка в бою проти Хейні стала третьою в професійній кар’єрі Ломаченка. Попередній раз він програв Теофімо Лопесу. І тоді теж скаржився на суддів, які віддали перемогу його супернику.

Але в бою проти Лопеса звинувачення від Ломаченка були більше на фоні невдачі. Цього разу він і справді має причини скаржитися. Адже засвоїв урок з цього бою.

В поєдинку проти Хейні Ломаченко не вичікував перші раунди, коли його суперник набирав очки, а одразу кинувся в бій. Здалося, що Хейні навіть не очікував такого натиску від Ломаченка.

Та й загалом весь бій Ломаченко провів на доволі високому рівні. Це відзначилося і на статистичних показниках. Він у всьому перевершив Хейні. Він завдав більш ударів – 564 проти 405. І з них більша кількість досягнула цілі – 124 проти 110. Він зробив 250 джебів (29 точних) проти 188 джебів у Хейні (20 – точних).

Але на записках суддів переміг саме Хейні.

Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Хейні

Тепер Ломаченку треба засвоїти ще один важливий урок – якщо хочеш перемогти чемпіона, тобі треба боксувати краще, аніж чемпіон. Так, як це зробив той же Хейні в бою проти Камбососа – поїхав в Австралію і двічі його переміг. Щоб ні в кого не виникало сумнівів після оголошення результатів. Близький бій – це, можливо, і добре, але не тоді, коли тобі протистоїть "фінансово вигідніший суперник".

Щоб перемогти чемпіона – треба бути значно краще за нього. Бо за рівного бою ніхто чемпіонський титул претенденту не віддасть.