Напередодні мегафайту в Лас-Вегасі боксери провели традиційну дуель поглядів. Під час обов'язкової передматчевої процедури Хейні не стримався та різко штовхнув Ломаченка.

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Вже тоді стало відомо, що абсолютний чемпіон отримає штраф за свою поведінку. Суму покарання Хейні оприлюднив у зверненні до Ломаченка.

Скажи комісії, щоб вони повернули мені 400 тисяч за той поштовх,

– написав американець.

Що ж так розлютило чемпіона