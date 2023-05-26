У минулу суботу, 20 травня, Василь Ломаченко зазнав поразки у першому з жовтня поєдинку. Українець поступився Девіну Хейні у боротьбі за звання абсолютного чемпіона у легкій ваговій категорії.
До теми Хочеш бути чемпіоном – бийся краще за чемпіона: чому Ломаченко "програв" Хейні
Американець виграв за одностайним рішенням суддів. Втім чимало фанатів боксу піддають сумніву такий підсумок, вважаючи, що Ломаченко мав тріумфувати.
За Василя вже заступився Теофімо Лопес. А ось відомий промоутер Едді Хірн навпаки вважає Хейні заслуженим переможцем. Правда, при цьому він зізнався, що не дивився поєдинок повністю.
Я не бачив весь бій і подивився багато яскравих хайлайтів. Ненавиджу, коли люди кажуть, що це було пограбування і налічують 115-113. Як це може бути пограбуванням? Виходить, що це був поєдинок рівних. Глядачі вирішили для себе, в який бік рахуватимуть, особливо після поштовху з боку Девіна. Потрібно висловити повагу до Хейні. Його називали чемпіоном електронної пошти, коли Ломаченко з ним не бився або Top Rank не дозволили йому битися. Він поїхав до Австралії та двічі побив Камбососа, а тепер переміг Ломаченка. Хоч би як ви дивилися, це був близький бій. Билися два елітні легковаговики. Я був радий побачити перемогу Девіна,
– заявив Хірн.
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Головне про бій Хейні – Ломаченко
- Нагадаємо, Девід Хейні виграв у Василя Ломаченка бій за звання абсолютного чемпіона світу. Судді одностайно віддали перемогу американцю – 116-112, 115-113, 115-113).
- Результат викликав чимало обговорень у світі боксу. Багато відомих особистостей вважаєють Ломаченка переможцем дуелі. Серед них і голова Top Rank Боб Арум. На бік Василя став навіть Жан-Клод Ван Дамм.
- Один із глядачів висловив незгоду одразу після поєдинку, тому кинув пляшою в голову батька Девіна Хейні.
- Сам Василь Ломаченко буде оскаржувати рішення суддів та готуватись до реваншу. Хейні ж різко відповів українцю через бажання подати апеляцію.
- Нагадаємо, що перед боєм під час битви поглядів Хейні нахабно штовхнув Ломаченка, отримавшм солідний штраф.