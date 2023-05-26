В минувшую субботу, 20 мая, Василий Ломаченко потерпел поражение в первом с октября поединке. Украинец уступил Девину Хэйни в борьбе за звание абсолютного чемпиона в легкой весовой категории.
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Американец выиграл по единодушному решению судей. Впрочем, многие фанаты бокса подвергают сомнению такой итог, считая, что Ломаченко должен был торжествовать.
При Василии уже вступился Теофимо Лопес. А вот известный промоутер Эдди Хирн напротив считает Хэйни заслуженным победителем. Правда, он признался, что не смотрел поединок полностью.
Я не видел весь сражение и посмотрел много ярких хайлайтов. Ненавижу, когда люди говорят, что это было ограбление и насчитывают 115-113. Как это может быть ограбление? Выходит, что это был поединок равных. Зрители решили для себя, в какую сторону будут считать, особенно после толчка со стороны Дэвина. Нужно выразить уважение к Хэйни. Его называли чемпионом электронной почты, когда Ломаченко с ним не сражался или Top Rank не позволили ему сразиться. Он уехал в Австралию и дважды избил Камбососа, а теперь победил Ломаченко. Как бы вы ни смотрели, это было близкое сражение. Сражались два элитных легковеса. Я был рад увидеть победу Дэвина,
– заявил Хирн.
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Главное о бое Хэйни – Ломаченко
- Напомним, Дэвид Хэйни выиграл у Василия Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира. Судьи единодушно отдали победу американцу (116-112, 115-113, 115-113).
- Результат вызвал немало обсуждений в мире бокса. Многие известные личности считают Ломаченко победителем дуэли. Среди них и голова Top Rank Боб Арум. На сторону Василия стал даже Жан-Клод Ван Дамм.
- Один из зрителей выразил несогласие сразу после поединка, поэтому бросил бутылкой в голову отца Дэвина Хэйни.
- Сам Василий Ломаченко будет обжаловать решение судей и готовиться к реваншу. Хэйни же резко ответил украинцу из-за желания подать апелляцию.
- Напомним, что перед боем во время битвы взглядов Хэйни нагло толкнул Ломаченко, получившим солидный штраф.