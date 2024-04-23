Чемпіон Німеччини, який наробив галасу у Європі, поклав око на лідера збірної України із Жирони

Віктор Циганков багато пропускає через травми, але продовжує перебувати на олівці одразу декількох топових клубів Європи. Правий вінгер Жирони влітку 2024-го може змінити клубну прописку.

У чергу за українським футболістом став клуб-відкриття сезону у німецькій Бундеслізі та її чемпіон – леверкузенський Баєр. Головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо персонально вже давно стежить за грою Віктора Циганкова.

Цікаво Клуб Зінченка продовжує полювання за Судаковим: скільки лідер АПЛ готовий заплатити за "гірника"

Під прицілом дострокового чемпіона Німеччини

Наставнику, якого хочуть бачити біля керма гранди Європи, подобається, як українець робить різницю на футбольному полі у складі Жирони.

Нагадаємо, що Баєр оформив чемпіонство Бундесліги після розгромної перемоги над Вердером 5:0. Алонсо привів леверкузенський клуб до першого в історії команди чемпіонства Німеччини. Також "фармацевти" продовжують боротьбу за трофей Ліги Європи.

Раніше була інформація, що каталонський клуб запропонував Циганкову новий контракт на покращених умовах. Наразі Віктор взяв паузу та відклав пропозицію. Очікується, що 26-річний вінгер хоче успішно зіграти на Євро-2024 зі збірною України, привернувши ще більшу до себе увагу від топових європейських клубів, підійнявши свою трансферну вартість.

Наразі у колишнього динамівця є чинний контракт із Жироною до кінця червня 2027-го року. У поточному сезоні-2023/2024 Циганков вже відіграв 28 поєдинків – 6 голів та 4 асисти.

Віктор вже повернувся до тренувань після проблем із камбалоподібним м'язом. Але пропустив попередній матч Ла Ліги із Кадісом, у якому команди Мічела здобула впевнену домашню перемогу 4:1. Третій гол господарів забив Артем Довбик.

Завдяки цій перемозі Жирона вперше у своїй історії гарантувала собі єврокубки у новому сезоні-2024/2025. Попереду у каталонців ще 6 турів, але опуститись нижче 6-го місці у таблиці Ла Ліги команда Мічела вже не зможе. Навіть у випадку, якщо програє усі поєдинки.

Жирона після 32-х турів посідає 3-тю позицію, набравши 68 балів. Відставання від другої Барселони складає лише 2 очки. А от до лідера мадридського Реала вже не дістатись – 81 пункт у "вершкових".

Нещодавно були чутки, що Жирона може пролетіти повз єврокубки через трансфер нападника Артема Довбика. В угоді були порушені фінансові домовленості, якщо УЄФА їх доведе, то анулює ліцензії на участь на міжнародній арені.

Відзначимо, що були чутки, що Баєр ще влітку 2022-го року робив пропозицію Шахтарю по Михайлу Мудрику. Леверкузенський клуб пропонував за українця 22-23 мільйони, які відхилили "гірники".

Раніше у футболці Баєра виступали двоє українців – Андрій Воронін (119 матчів, 37 м'ячів) та Владлен Юрченко (18 поєдинків, 3 голи).