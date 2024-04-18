Півзахисник іспанської Жирони та національної збірної України Віктор Циганков незабаром може повернутися на футбольне поле. Принаймні, на це натякає його клуб.

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Циганков скоро може повернутися на поле

Жирона на своїй сторінці у Твіттері виклала фото 26-річного хавбека, на якому він тренується у формі іспанського клубу, виконуючи одну з вправ.

Вже в суботу, 20 квітня, Жирона зіграє з аутсайдером Ла Ліги Кадісом. Поки невідомо, чи зможе Циганков взяти участь у цьому матчі.

Попередній поєдинок Ла Ліги проти мадридського Атлетіко (1:3) Циганков пропустив через травму литкового м'яза.

Важливо. У поточному сезоні Ла Ліги Віктор Циганков забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі у 24-х поєдинках за Жирону.

Жирона посідає третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У команди українців 65 набраних балів після 31-го туру Ла Ліги.

Контракт Віктора Циганкова з Жироною діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює футболіста у 28 мільйонів євро.