Ще по ходу сезону каталонський клуб вирішив перестрахуватись та запропонувати Віктору Циганкову нову угоду. Однак сам українець не хоче поспішати та поєднувати себе довготривалим контрактом із Жироною.

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Українець не поспішає із новим контрактом

Навіть покращені фінансові умови, які пропонують у Жироні, не переконали Віктора одразу поставити свій підпис під новою угодою. Наразі Циганков хоче дограти сезон-2023/2024 та допомогти збірній України якомога краще зіграти на Євро-2024 у Німеччині.

Циганков сподівається, що отримає хорошу пропозицію і контракт, у якому будутьь ще кращі умови, аніж пропонує Жирона. Правий вінгер хоче бачити себе у якомусь із топових клубів Європи, можливо, це буде за межами Іспанії, де зараз виступає українець. Циганков хоче виступати у команді, яка буде постійно претендувати на чемпіонство.

А після вдалих виступів на чемпіонаті Європи-2024 вже влітку така пропозиція може надійти.

Відзначимо! У Циганкова є чинний контракт із Жироною, який спливає вкінці червня 2027-го року.

Нагадаємо, що 26-річний правий вінгер виступає за каталонський клуб із середини січня 2023-го року.

У футболці Жирони Циганков вже провів загалом 47 поєдинків (9 голів та 10 асистів).

У поточному сезоні-2023/2024 Віктор вже відіграв 28 матчів, у яких відзначився 6 м'ячами та 4 гольовими передачами.

До слова, свій наступний матч Жирона проведе 15 квітня. Підопічні Мічела зіграють на виїзді проти мадридського Атлетіко. Початок о 15:00.