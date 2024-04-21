Жирона – Кадіс 4:1

Голи: Ерік Гарсія, 9, Мартін, 22, Довбик, 71, Порту, 82 – Ескаланте, 81.

В чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходять зустрічі 32 туру Ла Ліги. На вечір суботи був винесений матч за участі Жирони, яка приймала аутсайдера таблиці Кадіс, пише 24 канал.

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Впорались без Циганкова

Каталонці ведуть боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Допомогти Жироні у цій зустрічі не міг Віктор Циганков, який продовжує відновлюватися від травми.

Натомість з перших хвилин на поле вийшов Артем Довбик. Жирона забезпечила собі хороший гандикап вже у першому таймі, причому без участі українця. На старті гри Ерік Гарсія відкрив рахунок, замкнувши подачу Савіо.

А трохи пізніше Мартін подвоїв рахунок після красивої комбінації. Каталонці продовжували домінувати у матчі та змогли довести рахунок до розгромного і вже цього разу відзначитись вдалось Довбику.

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Довбик несеться до Трофео Пічічі

Артем зіграв на межі офсайда, відгукнувшись на простріл Гутьєрреса. Українець прийняв м'яч, обіграв опонента та розстріляв ворота Кадіса. Для Довбика це вже 18-ий гол цього сезону в Ла Лізі, українець закріпився на першій сходинці у гонці бомбардирів.

Відео голу Довбика:

Зберегти свої ворота на замку Жирона не змогла, пропустивши після кутового. Однак швидко повернула собі перевагу у три м'ячі, коли Порту скористався помилкою кіпера гостей на виході.

Перемога дозволила Жироні закріпитися на третій сходинці та скоротити відставання від Барселони до двох очок. У свою чергу перевага над п'ятим Атлетіком зросла до 10-ти балів, що суттєво підвищує шанси каталонців на перше в історії потрапляння в Лігу чемпіонів.