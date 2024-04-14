Баєр – Вердер 5:0

Голи: Боніфейс, 25 (пен), Джака, 60, Вірц, 68, 83, 90.

В чемпіонаті Німеччини цього туру проходять ігри 29 туру Бундесліги. Безумовно, головний матч вікенду проходив у Леверкузені, де місцевий Баєр приймав середняка Вердер, пише 24 канал.

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Винесли середняка

Команда Хабі Алонсо продовжує йти без поразок у цьому сезоні і оформлення чемпіонства було лише питанням часу. Леверкузенці випереджали Баварію перед цим туром на 16 очок, тому перемога над Вердером вже де-юре би оформила "золото".

Як виявилось, бременці не стали на заваді "чемпіонському потягу" Баєра. Вже в середині першого тайму господарі отримали право на пенальті через фол Малатіні на Гофманні. Вирок без проблем реалізував Боніфейс.

Після перерви Вердер спробував нав'язати контргру, але Баєр двома дальніми пострілами остаточно вбив інтригу. Спочатку Джака красивим обвідним ударом подвоїв рахунок. А пізніше ефектну крапку поставив Вірц, оформивши хет-трик.

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Перше чемпіонство в історії

Таким чином, Баєр нарешті оформлює чемпіонство, перервавши гегемонію Баварії. Мюнхенці незмінно ставали чемпіонами останні 11 сезонів. Ба більше, "фармацевти" нарешті можуть позбутися прізвиська "Неверкузен".

Його команді у 00-і дали гейтери через те, що Баєр багато разів зупинявся за крок від чемпіонства чи Кубка та навіть грав у фіналі Ліги чемпіонів. Втім єдині трофеї клубу залишались у далеких 80-90-х роках – Кубок УЄФА (1988) та Кубок Німеччини (1993).

Після останнього трофея Баєр п'ять разів був віцечемпіоном Бундесліги, але лише зараз нарешті оформив своє перше чемпіонство. Тепер же залишається інтрига, чи зможе Хабі Алонсо оформити требл.

Команда також вийшла у фінал Кубка, де зіграє з Кайзерслаутерном. Також Баєр продовжує боротьбу в Лізі Європи, де у першому чвертьфіналі переграв Вест Гем (2:0). Додаткова інтрига полягає у тому, чи зможе Алонсо пройти сезон без поразок. Календар у леверкузенців в Бундеслізі непростий: