Український форвард перейшов до "червоно-білих" улітку 2023 року й одразу став лідером колективу. Він своїми виступами зі старту виправдав свій перехід, проте трансфер міг відбутися з порушенням юридичних норм, що загрожує негативними наслідками для Жирони.
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У Жирони можуть бути проблеми
Повідомляється, що каталонський клуб отримав запит від юристів, які припускають, що в момент угоди між Жироною та агентством "Alik Football Management" в особі агента футболіста Олексія Люндовського були порушені деякі фінансові домовленості.
Також наразі перевіряється факт змови агента з іншими особами задля уникнення оподаткування в Україні. Зазначається, що Олексій Люндовський для цього навмисно зареєстрував юридичну особу з практично аналогічною назвою свого агентства на території Естонії. Якщо правопорушення будуть доведені, то це може зачепити безпосередньо і Дніпро-1, проте що саме загрожує чинному віцечемпіону України наразі невідомо.
У разі ж доведення з боку UEFA Club Financial Control Body зазначених порушень фінансового фейр-плей, Жирону можуть не лише суттєво оштрафувати фінансово, але й анулювати ліцензії на участь команди у європейських футбольних турнірах, які проводяться під егідою УЄФА.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів за Жирону 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав 7 асистів. Наразі він є найкращим бомбардиром Ла Ліги в сезоні-2023/2024.
Свій наступний поєдинок каталонці проведуть 20 квітня на домашній арені проти Кадіса. Стартовий свисток пролунає о 22:00.