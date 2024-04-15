Український форвард перейшов до "червоно-білих" улітку 2023 року й одразу став лідером колективу. Він своїми виступами зі старту виправдав свій перехід, проте трансфер міг відбутися з порушенням юридичних норм, що загрожує негативними наслідками для Жирони.

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У Жирони можуть бути проблеми

Повідомляється, що каталонський клуб отримав запит від юристів, які припускають, що в момент угоди між Жироною та агентством "Alik Football Management" в особі агента футболіста Олексія Люндовського були порушені деякі фінансові домовленості.

Також наразі перевіряється факт змови агента з іншими особами задля уникнення оподаткування в Україні. Зазначається, що Олексій Люндовський для цього навмисно зареєстрував юридичну особу з практично аналогічною назвою свого агентства на території Естонії. Якщо правопорушення будуть доведені, то це може зачепити безпосередньо і Дніпро-1, проте що саме загрожує чинному віцечемпіону України наразі невідомо.

У разі ж доведення з боку UEFA Club Financial Control Body зазначених порушень фінансового фейр-плей, Жирону можуть не лише суттєво оштрафувати фінансово, але й анулювати ліцензії на участь команди у європейських футбольних турнірах, які проводяться під егідою УЄФА.

До слова. Жирона посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги та вже у наступному турі може гарантувати собі місце в єврокубках на наступний сезон. Наразі "червоно-білі" мають відрив від п'ятого місця у 8 очок за 7 турів до кінця чемпіонату. Якщо вони утримають свою перевагу, то вперше в історії кваліфікуються в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів за Жирону 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав 7 асистів. Наразі він є найкращим бомбардиром Ла Ліги в сезоні-2023/2024.

Свій наступний поєдинок каталонці проведуть 20 квітня на домашній арені проти Кадіса. Стартовий свисток пролунає о 22:00.