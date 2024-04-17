У середині січня 2023-го року Михайло Мудрик підписав контракт із Челсі. Хоча міг перебратись у топовий чемпіонат Європи ще роком раніше.

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Журналіст та коментатор Ігор Циганик повідомив, що ще влітку 2022-го тоді ще лівим вінгером Шахтаря серйозно цікавився Баєр. Мудрик навіть вже встиг познайомитись із "Бай-Ареною" та з'їздити в офіс "фармацевтів".

Леверкузенський клуб пропонував за Михайла 22-23 мільйони. Але тоді "гірники" не відпустили свого футболіста, який після того видав неймовірну гру у Лізі чемпіонів, чим ще підвищив свою трансферну ціну.

Шахтар зберіг Мудрика та продав його вже не за 22-23 мільйони, а за цілих 100 мільйонів євро (30 із яких у вигляді бонусів). Та й неможливо порівнювати фінансові умови, які йому пропонували у Баєрі, і ті, які у Михайла є зараз у Челсі.

Мудрик тоді дуже хотів, але потім була його блискуча ЛЧ з Шахтарем і пропозиція від Челсі суттєво іншого рівня. Що зараз говорити. Футбол не має умовного способу. Зараз потрібно думати про те, як ставати чемпіоном з Челсі,

– додав Циганик.

Відзначимо, що у минулому турі Бундесліги Баєр вперше у своїй історії став чемпіоном Німеччини. Розгромна перемога над Вердером 5:0 лише прикрасила цей красивий сезон у виконанні команди Хабі Алонсо.

Натомість Челсі ніяк не може вибратись вище у турнірній таблиці АПЛ. Після 31-го зіграного поєдинку йде на 9-му місці, набравши 47 балів. У минулому турі "аристократи" розгромили вдома Евертон 6:0. Мудрик відіграв 80 хвилин, але гольовими діями не відзначився.

Хитка кар'єра Михайла Мудрика у Челсі