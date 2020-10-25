"Зоря" 25 жовтня на власному полі помірялась з львівським "Рухом" у 7-му турі УПЛ. Матч закінчився драматичною поразкою львів'ян.

Зоря – Рух 4:0

Гол: Гладкий, 52, Кочергін, 76, Іванісеня, 88, Сайядманеш, 90+2

Вилучення: Гагун, 45+3, Мартинюк, 48 (обидва – Рух)

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Львівська команда ще не перемагала в гостях у нинішньому чемпіонаті. Мало того – навіть очок "Рух" за межами Львова не набирав.

Зрозуміло, "Зоря" проти того, щоб суперник перервав таку невдалу серію. Тим більше, що луганчанам очки потрібні: 6 балів після 6-ти турів – зовсім не той результат, на який розраховувала команда. Та й за розгром від "Лестера" у Лізі Європи не завадило б реабілітуватися.

Матч розпочався з атаки луганчан. Відмінний сейв від Бандури після удару з-за меж штрафного від Луньова у лівий верхній кут.

На 25-й хвилині свій шанс змарнував вже "Рух". Мисик вивів Бойчука практично один на один, той пробив у дальній кут – воротар у стрибку витягнув удар. Згодом черпак в правий фланг штрафний гостей завершився потужним пострілом Кабаєва в сітку із зовнішнього боку.

Наприкінці першого тайму львів'яни залишилися уменьшості. Спершу Гагун отримав гірчичник за підкат ззаду проти Вернидуба, але арбітр переглянув VAR і замінив своє рішення на пряму червону картку.

Відео вилучення Гагуна

Після перерви підопічні Івана Федика примудрилися і зовсім залишитися удев'ятьох. Мартинюк пішов в жорсткий стик з Кочергіним в центрі поля і отримав другу жовту картку.

Відео вилучення Мартинюка

"Зоря" не забарилася і за декілька хвилин реалізувала свою більшість. Хомченовський подав з лівого флангу на ближній кут воротарського, а Гладкий вдало кивнув у бік дальнього кута. 1:0.

Відео голу Гладкого

На 76-й хвилині підопічні Віктора Скрипника зняли усі питання про переможця зустрічі. Кочергіну залишилося не промахнутися повз пусті ворота, після вдалого відскоку м'яча йому на ногу в контратаці "Зорі".

На цьому луганчани не зупинилися і ще двічі розстріляли ворота "Руху" – навіс господарів зліва, Руфаті прийняв м'яч і відпасував до лінії воротарського, а Іванісеня від душі розстріляв ворота. Через декілька хвилин гол Сайядманеша поставив крапку у матчі.