Британський чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі повернеться у ринг після понад піврічної паузи. Ні Деонтей Уайлдер, ні Ентоні Джошуа не стануть суперниками Ф'юрі у найближчому поєдинку.

32-річний Тайсон Ф'юрі битиметься з канадцем Саймоном Кіном. Про це повідомляє менеджерська компанія MTK Global.

До речі: Ф'юрі відмовляється проводити реванш з Уайлдером

Бій Тайсона Ф'юрі проти Саймона Кіна повинен пройти 5 грудня в Лондоні (Англія).

Що відомо про Кіна? Претендента на пояс Ф'юрі поки немає навіть у топ-15 рейтингу WBC. Канадець володіє третьорядним титулом WBC International Silver і жодного разу не боксував за межами Канади. Єдиної поразки Кіну в жовтні 2018 року завдав Діллон Карман, але через 8 місяців Кін взяв реванш.

Ф'юрі також оголосив про те, що наступний бій проведе 5 грудня в Великобританії.

"Велике оголошення. Циганський король повертається 5 грудня в Лондоні. Опонент уточнюється. Не можу дочекатися, щоб повернутися на ринг і повернутися до того, що у мене виходить найкраще", – заявив Ф'юрі.

Ф'юрі не битиметься з Уайлдером?

У 2020 році мав відбутися третій бій між Ф'юрі та американцем Деонтеєм Уайлдером. Бій мав пройти у грудні.

Однак, за інформацією ЗМІ, Уайлдер просив перенести поєдинок на 2021. Тайсон відмовив Уайлдеру, тому не відомо, чи відбудеться їх третій бій.

Водночас у Ф'юрі є контракт на два поєдинки з Ентоні Джошуа у 2021 році. Повідомлялося, що Тайсон готовий битися з Джошуа вже у 2020 році.