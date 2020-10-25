Романчук здобув яскраву перемогу на престижних змаганнях з плавання в Угорщині
Найбільш відомий український плавець Михайло Романчук за декілька днів двічі підіймався на п'єдестал змагань. Спершу спортсмен з Рівного здобув "срібло", а вже 24 жовтня поповнив свій доробок золотою нагородою.
24 жовтня у Будапешті (Угорщина) розпочався третій тур ISL (International Swimming League), де зустрілись найсильніші плавці з усіх куточків світу. Ці змагання є одними з найбільш престижних клубних турнірів з плавання, де "золото" змагань на одній з дистанцій поїде в Україну, пише 24 канал.
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Українець поза конкуренцією
Михайло Романчук, який виступає у складі італійського клубу Aqua Centurions, на дистанції 400 метрів вільним стилем зумів показати найкращий результат.
Час Романчука склав – 3:40.08. Українець залишив за спиною двох іменитих суперників – росіянина Олександра Красного та японця Кацухіро Мацумото.
Ця нагорода стала другою для Михайла за останні декілька днів. Раніше український спортсмен здобув "срібло".
Здобутки Михайла Романчука: головне
- У 2014 році розпочалась справді успішна кар'єра Михайла. Він став чемпіоном Європи серед юніорів, а також поповнив свій актив "сріблом" та "бронзою" на дистанції 400 та 1500 метрів відповідно.
- Олімпійські ігри-2014 серед юнаків пройшли теж якнайкращі для Романчука. "Золото" змагань на дистанції 400 метрів, а також став срібним призером на дистанції 800 метрів.
- Двічі ставав чемпіоном Європи у Глазго (2018) на дистанції 400 та 800 метрів, там же здобув і срібно змагань (1500 метрів). Дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи у Лондоні 2016 року (800 та 1500 метрів).
- Михайло – чемпіон світу на короткій воді (1500 метрів) та чемпіон Європи у 2017 році (1500 метрів).
- Також серед його результатів є "золото" Універсіади-2017 (400 метрів вільним стилем) та дві срібні нагороди (800 та 1500 метрів).
- Двічі здобував срібло чемпіонату світу у 2017 та 2019 роках (1500 метрів).