Найбільш відомий український плавець Михайло Романчук за декілька днів двічі підіймався на п'єдестал змагань. Спершу спортсмен з Рівного здобув "срібло", а вже 24 жовтня поповнив свій доробок золотою нагородою.

24 жовтня у Будапешті (Угорщина) розпочався третій тур ISL (International Swimming League), де зустрілись найсильніші плавці з усіх куточків світу. Ці змагання є одними з найбільш престижних клубних турнірів з плавання, де "золото" змагань на одній з дистанцій поїде в Україну, пише 24 канал.

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Українець поза конкуренцією

Михайло Романчук, який виступає у складі італійського клубу Aqua Centurions, на дистанції 400 метрів вільним стилем зумів показати найкращий результат.

Час Романчука склав – 3:40.08. Українець залишив за спиною двох іменитих суперників – росіянина Олександра Красного та японця Кацухіро Мацумото.

Ця нагорода стала другою для Михайла за останні декілька днів. Раніше український спортсмен здобув "срібло".

Здобутки Михайла Романчука: головне