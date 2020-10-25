"Колос" 25 жовтня у рамках 7-го туру УПЛ зустрівся проти "Минаю". У матчі відбулася цікава гольова перестрілка.

Колос – Минай 2:2

Голи: Мілько, 19, Данфа, 63 – Нурієв, 17 (пен.), Шиндер, 62

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Після поразки в першому турі від донецького "Шахтаря" ковалівський колектив видав у чемпіонаті п'ятиматчеву безпрограшну серію (3 перемоги і 2 нічиї). Такий результат дозволив команді Руслана Костишина перед сьомим туром національної першості займати четверте місце в турнірній таблиці.

У "Миная" сталася кардинально протилежна історія. Дебютант УПЛ стартував у найсильнішому дивізіоні з перемоги над "Олександрією", після чого не зміг виграти у чотирьох зустрічах поспіль (1 нічия і 3 поразки).

На 16-й хвилині Костишин рукою зупинив м'яч на виході зі своєї штрафної, отримавши відскік від подачі кутового з лівого флангу, і заробив пенальті у ворота "Колоса".

Нурієв пробив точно по центру воріт, а Кучерук полетів в лівий від себе кут. 0:1.

Відео голу Нурієва

Втім, перевага гостей тривала не довго. Через 2 хвилини Богданов зі штрафного з правого флангу навісив на дальню штангу, і Мілько переправив м'яч у ворота.

Відео голу Мілька

Ще в першому таймі "Минай" знову міг вийти вперед, але змарнував супермомент. Після грубої помилки Гавриша Шиндер не пробив Кучерука, і м'яч відскочив до Нурієва, який з центру штрафного не влучив у незахищені ворота.

Після перерви підопічні Кобіна все ж вийшли уперед. Саків зі штрафного з лівого флангу вирізав м'яч на лінію воротарського, і Шиндер головою завдав влучного удару.

Відео голу Шиндера

Але "Минай" знову спіткав сценарій першого тайму. Через хвилину рахунок у зустрічі став рівним – Селезньов зробив закид в лівий кут штрафного "Миная", а Ісаєнко п'ятою скинув м'яч на Данфу, який пробив точно в дальній кут.

Відео голу Данфи

У підсумку, команди поділили очки і тепер "Колос" розташовується на 5 місці в турнірній таблиці УПЛ (12 очок), а "Минай" йде 12-м (5).