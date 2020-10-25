Формула-1: Хемілтон виграв божевільне гран-прі Португалії і побив рекорд Шумахера, Леклер – 4-й
У Портімані 25-го жовтня відбулося гран-прі Португалії Формули-1 сезону-2020. Перемогу здобув британець Льюїс Хемілтон (Mercedes). Хемілтон здобув 92-у перемогу у Формулі-1 і побив рекорд легендарного Міхаеля Шумахера.
Слідом за Хемілтон фінішував його партнер – фін Валттері Боттас. Третє місце на подіумі посів нідерландець Макс Ферстаппен (Red Bull). Про це повідомляє 24 канал.
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Хід гонки
Початок гонки в Портімані виявився надзвичайно цікавим. Через те, що траса не прогрілася й накрапав маленький дощ, перевагу мали гонщики з м'якою гумою.
Відтак, обидва пілоти Mercedes Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас, які стартували на більш жорсткому комплекті, втратили лідерство. Очолив пелотон Карлос Сайнс з McLaren. Також за межі топ-5 викотився Шарль Леклер з Ferrari та Макс Ферстаппен з Red Bull.
Однак через декілька кіл жорстка гума почала працювати й Боттас вийшов у лідери. За ним йшли Хемілтон, Ферстаппен і Леклер.
Слід зазначити, що на першому колі розвернуло Серхіо Переса з Racing Point після контакту з Ферстаппеном.
А через два кола Хемілтон повернув собі лідерство, пройшовши Боттаса.
На 35-у колі розгорнулася справжня битва між Оконом та Пересом: переможцем вийшов мексиканський пілот.
Дві позиції втратив Даніель Ріккардо, якого елегантно пройшов П'єр Гаслі, а згодом, мов на ракеті обігнав Сайнс.
У боротьбі за 10-у сходинку Себастьян Феттель пройшов Кімі Ряйкконена. Натомість на 53-у колі з гонки зійшов Ленс Стролл.
На 65 колі Гаслі вийшов на 5-е сходинку, пройшовши Переса з другої спроби. Згодом його пройшов і Сайнс.
Результати гонки
- Хемілтон
- Боттас
- Ферстаппен
- Леклер
- Гаслі
- Сайнс
- Перес
- Окон
- Ріккардо
- Феттель