У Портімані 25-го жовтня відбулося гран-прі Португалії Формули-1 сезону-2020. Перемогу здобув британець Льюїс Хемілтон (Mercedes). Хемілтон здобув 92-у перемогу у Формулі-1 і побив рекорд легендарного Міхаеля Шумахера.

Слідом за Хемілтон фінішував його партнер – фін Валттері Боттас. Третє місце на подіумі посів нідерландець Макс Ферстаппен (Red Bull). Про це повідомляє 24 канал.

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Хід гонки

Початок гонки в Портімані виявився надзвичайно цікавим. Через те, що траса не прогрілася й накрапав маленький дощ, перевагу мали гонщики з м'якою гумою.

Відтак, обидва пілоти Mercedes Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас, які стартували на більш жорсткому комплекті, втратили лідерство. Очолив пелотон Карлос Сайнс з McLaren. Також за межі топ-5 викотився Шарль Леклер з Ferrari та Макс Ферстаппен з Red Bull.

Однак через декілька кіл жорстка гума почала працювати й Боттас вийшов у лідери. За ним йшли Хемілтон, Ферстаппен і Леклер.

Слід зазначити, що на першому колі розвернуло Серхіо Переса з Racing Point після контакту з Ферстаппеном.

LAP 1/66



Verstappen and Perez touch and the Mexican slides off into the barriers. He's got going again and has made it back to the pits #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/whEfoGinkR — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

Rewind to Lap 1



Verstappen Perez



Stewards have looked at this incident and will take no further action#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/K7HOzHvXum — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

На 18-у колі Ленс Стролл під час погоні за Ландо Норрісом потрапив у невелику аварію: обидва змогли продовжити гонку.

LAP 18/66



Stroll's tries to overtake Norris around the outside of Turn 1 and there's contact!



The Canadian spins off, both drivers have wing damage and they've returned to the pits for repairs#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/F0ANqmgaeW — Formula 1 (@F1) October 25, 2020





Stewards have handed Stroll a 5-second time penalty for the earlier collision with Norris#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/nRoauhmBl2 — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

А через два кола Хемілтон повернув собі лідерство, пройшовши Боттаса.

На 35-у колі розгорнулася справжня битва між Оконом та Пересом: переможцем вийшов мексиканський пілот.

LAP 35/66



And now it's Ocon and Perez fighting hard



Perez prevails and is P5! #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/ElqXAosJvU — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

Дві позиції втратив Даніель Ріккардо, якого елегантно пройшов П'єр Гаслі, а згодом, мов на ракеті обігнав Сайнс.

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Gasly gets past Ricciardo at Turn 1 and he's up to P7 - great work from the Frenchman #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/eBn0C6Xnkg — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

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Now Sainz gets past Ricciardo



The Spaniard is up to P8 #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/94ulLAULr5 — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

У боротьбі за 10-у сходинку Себастьян Феттель пройшов Кімі Ряйкконена. Натомість на 53-у колі з гонки зійшов Ленс Стролл.

На 65 колі Гаслі вийшов на 5-е сходинку, пройшовши Переса з другої спроби. Згодом його пройшов і Сайнс.

Результати гонки